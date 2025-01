Compromissos do Papa Francisco para janeiro e início de fevereiro

Entre os compromissos anunciados pelo arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações pontifícias, estão as Segundas Vésperas na Basílica de São Paulo Fora dos Muros para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos e os primeiros eventos jubilares

A agenda do Papa para as próximas semanas é uma mistura de tradição e novidades jubilares. O arcebispo Diego Ravelli, mestre das Celebrações litúrgicas pontifícias, divulgou esta quarta-feira, 8 de janeiro, a lista de eventos que Francisco presidirá entre o final deste mês e o início do próximo.

A Semana pela Unidade dos Cristãos

A tradição é a celebração das Segundas Vésperas na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, marcada para o dia 25 de janeiro, às 17h30 locais, para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, este 2025 em sua 58ª edição. O tema escolhido para este ano é a pergunta extraída de um versículo do Evangelho de João - “Credes nisso?” - com textos para reflexão preparados pela Comunidade Monástica de Bose e inspirados no 1700º aniversário do Concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico do cristianismo. Lembramos que a Igreja no Brasil celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos entre o Domingo da Ascenção e o Domingo de Pentecostes.

Primeiras Missas do Ano Santo

No dia seguinte, 26 de janeiro, a atenção estará voltada para o primeiro dos grandes eventos do Ano Santo, o Jubileu do mundo da comunicação, que terá Francisco no altar da Basílica de São Pedro, às 9h30 locais, para a celebração da Santa Missa. Em 1º de fevereiro, a festa da Apresentação do Senhor, novamente na Basílica Vaticana, o Papa presidirá às 17h locais a celebração das Primeiras Vésperas. Em seguida, no domingo, 9 de fevereiro, outro grande evento do Ano Santo, com a Missa presidida por Francisco pelo Jubileu das Forças Armadas, da Polícia e das Forças de Segurança, marcada para as 10h30 locais na Praça São Pedro.