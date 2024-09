Programas dos primeiros 26 grandes eventos jubilares disponíveis on-line

Disponíveis no site - em breve em todas as línguas - os programas serão constantemente atualizados com informação de apoio aos peregrinos, dando-lhes também a oportunidade de se inscreverem para participar nos diversos eventos.

Edoardo Giribaldi - Cidade do Vaticano

Os programas dos primeiros 26 grandes eventos jubilares foram publicados no site do Jubileu 2025, na seção “Calendário Jubileu”, e em breve estarão disponíveis em todas as línguas.

Consultando os vários programas é possível conhecer os momentos e principais atividades relativas a cada evento. Eles serão ainda mais enriquecidos com detalhes nos próximos meses. Além disso, na página web de cada evento será também disponibilizado para download um manual com as principais indicações de apoio aos peregrinos, e o cartaz que poderá ser divulgado. No site também é possível inscrever-se para participar nos diversos eventos jubilares.

Eventos de jubileu

Os 26 grandes eventos jubilares são o Jubileu do Mundo das Comunicações (24-26 de janeiro de 2025), dirigido a todas as figuras profissionais do mundo da comunicação. Segue-se o Jubileu das Forças Armadas, Polícia e Segurança (8 a 9 de fevereiro de 2025), dirigido a todos os membros das forças militares e policiais, polícias de trânsito, operadores de segurança, veteranos, associações militares diversas, academias militares, capelanias e ordinariatos militares.

O Jubileu dos Diáconos (21-23 de fevereiro de 2025) para todos os diáconos permanentes, e o Jubileu do Mundo do Voluntariado (8-9 de março de 2025) para os voluntários de cada associação, membros de organizações sem fins lucrativos, operadores de ONGs e assistentes sociais.

Além disso, o Jubileu dos Missionários da Misericórdia (28-30 de março de 2025), os sacerdotes selecionados de todo o mundo que receberam do Papa as suas próprias faculdades de absolver os pecados, que são da estrita competência da Sé Apostólica e de um mandato especial como pregadores durante o Jubileu Extraordinário da Misericórdia de 2016.

No programa, também o Jubileu dos Enfermos e o Mundo da Saúde (5-6 de abril de 2025) dirigido a todos os doentes e profissionais ligados ao mundo da saúde; o Jubileu das Pessoas com Deficiência (28-29 de abril de 2025) dirigido a todas as pessoas com deficiência, juntamente com os seus acompanhantes; o Jubileu dos Trabalhadores (1 a 4 de maio de 2025) dirigido a todos os trabalhadores de todas as categorias; o Jubileu dos Empresários (4 a 5 de maio de 2025) e o Jubileu das Bandas Musicais (10 a 11 de maio de 2025) para todos os membros de bandas militares, institucionais, amadoras, folclóricas, de cidades, desportivas, escolares e universitárias.

Realizar-se-á então o Jubileu das Irmandades (16-18 de maio de 2025) com os membros pertencentes às irmandades religiosas; o Jubileu das Famílias, das Crianças, dos Avós e dos Idosos (30 de maio de 2025 - 1 de junho de 2025), o Jubileu dos Movimentos, Associações e novas Comunidades (7 a 8 de junho de 2025) que envolverá todos os membros dos movimentos eclesiais, associações, novas comunidades e grupos de oração.

Entre os eventos, por fim, o Jubileu Santa Sé (9 de junho de 2025); o Jubileu do Desporto (14-15 de junho de 2025); o Jubileu dos Seminaristas (23-24 de junho de 2025); o Jubileu dos Bispos (25 de junho de 2025); o Jubileu dos Sacerdotes (25-27 de junho de 2025); o Jubileu da Consolação (15 de setembro de 2025), dirigido a todos aqueles que vivem um momento de dor e aflição, devido a doenças, lutos, violências e abusos sofridos.

Serão realizados ainda o Jubileu dos Operadores de Justiça (20 de setembro de 2025), destinado às pessoas envolvidas no mundo da justiça secular, canônica e eclesiástica; o Jubileu dos Catequistas (26-28 de setembro de 2025); o Jubileu dos Migrantes (4-5 de outubro de 2025); o Jubileu da Vida Consagrada (8-9 de outubro de 2025) que terá como protagonistas todos os religiosos e religiosas, monges e monjas, noviços e noviças. Além disso, o Jubileu da Espiritualidade Mariana (11-12 de outubro de 2025) para todos os membros dos movimentos marianos, irmandades e diversos grupos de oração. Finalmente, o Jubileu dos Coros (21-23 de novembro de 2025) e o Jubileu dos Reclusos (14 de dezembro de 2025).