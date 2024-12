Papa: levar Cristo às ruas para que todos possam contemplar sua beleza

Na mensagem ao II Congresso Internacional de Irmandades e Piedade Popular, que teve início hoje, em Sevilha, lida pelo seu enviado especial, dom Peña Parra, Francisco sublinha a eficácia evangelizadora das irmandades, a beleza do seu testemunho de vida e o valor da caridade escondida. O discurso de abertura do substituto da Secretaria de Estado: “A Igreja precisa de irmandades e de piedade popular para levar o anúncio do Evangelho a todos”.

Mariangela Jaguraba – Vatican News

O Papa Francisco enviou uma mensagem, nesta quarta-feira (04/12), aos participantes do II Congresso Internacional de Irmandades e Piedade Popular em andamento na cidade espanhola de Sevilha, "berço de santos e de um povo que vive com fervor as expressões da sua fé até se tornarem inseparáveis ​​do seu tecido social".

A mensagem do Pontífice foi lida pelo substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé, dom Edgar Peña Parra, enviado especial do Papa Francisco II Congresso Internacional de Irmandades e Piedade Popular.

São Manuel Gonzales, bispo “do Tabernáculo abandonado”

O Papa comenta o texto de São Manuel Gonzàles Garcia, bispo “do Tabernáculo abandonado” e fundador das Irmãs Marias Nazarenas, proposto para meditação pelos participantes do Congresso. O santo de Sevilha, que viveu entre os séculos XIX e XX, sublinha Francisco, compara a nossa vida a uma peregrinação, “uma viagem de ida e volta, que começa, na ida, em Cristo e termina no povo, e a viagem de retorno começa no povo e termina em Cristo”. É um texto, esclarece, “que não fala de devoção, de liturgias públicas ou de oração contemplativa”, mas “do trabalho social da Igreja, do compromisso dos leigos para a transformação do mundo, da necessidade de aproximar a ternura de Deus aos homens que sofrem no corpo e na alma”. As palavras de São Manuel, para o Pontífice, “refletem o mesmo amor”, aquele amor “que tiramos de Cristo e levamos ao povo, que levamos de volta a Cristo junto com aquele povo, numa viagem contínua de ida e volta que constitui a nossa existência terrena."

O desafio da evangelização eficaz

O Papa Francisco escreve que surgem três desafios no programa do Congresso, que une numa súplica ao Deus Trinitário, pedindo “ao Pai a eficácia evangelizadora do nosso compromisso, ao Filho a beleza do nosso testemunho de vida e ao Espírito Santo um coração cheio de caridade escondida que nos permite chegar aos homens, mesmo que de forma silenciosa”.

De acordo com Francisco, "a eficácia evangelizadora de sua proposta está em nascer de Cristo, da fé recebida na família, da experiência de viver e partilhar essa fé na irmandade, junto com as outras Irmandades, manifestando que somos um Povo a caminho de Deus".

A beleza do nosso testemunho de vida

A beleza do testemunho de vida "se percebe naquela união perfeita que nasce da combinação de tantas peculiaridades, ministérios, cargos, que com determinação e paciência se unem. É sobretudo a beleza de Cristo que nos convoca, nos chama a ser irmãos e nos impulsiona a levar Cristo às ruas, a levá-lo ao povo, para que todos possam contemplar a sua beleza".

Prosseguindo o caminho até ao Tanernáculo “onde o Senhor nos espera”, e diante d’Ele apresentamos o nosso coração, “para que Deus Pai faça crescer a semente que procuramos semear”. "Como povo a caminho, sentimos que somos o campo de Deus, semente do reino, e é na sua presença que voltamos aos nossos lares, para continuar a brilhar aquela alegria, aquela beleza, aquele amor transbordante, que se comunica aos nossos filhos, às nossas famílias, aos amigos, aos vizinhos", ressalta o Papa, pedindo a Jesus forças "para juntos continuarmos levando Cristo, levando-o às ruas para que entre em todos os corações".

"Queridos irmãos e irmãs, carregar a cruz que o Senhor nos propõe todos os dias ou carregar nos ombros o irmão que encontramos prostrados no caminho, como o Bom Pastor, é o mesmo amor, é a mesma caridade escondida que encontramos no Tabernáculo da Catedral ou no da nossa paróquia. Esse amor que tiramos de Cristo e levamos ao povo, numa viagem contínua de ida e volta, constitui a nossa existência terrena. Que este seja o nosso desejo e a nossa súplica diante de Deus", conclui.