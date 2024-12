Representante do Papa em Congresso Internacional chega nesta terça em Sevilha

O enviado especial do Papa Francisco para o II Congresso Internacional de Irmandades e Piedade Popular chega nesta terça-feira, 3 de dezembro, na cidade espanhola de Sevilha. O substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé, dom Edgar Peña Parra, será acompanhado de uma delegação do Vaticano para a missão pontifícia.

Andressa Collet - Vatican News

O substituto da Secretaria de Estado da Santa Sé, dom Edgar Peña Parra, será o enviado especial do Papa Francisco no II Congresso Internacional de Irmandades e Piedade Popular que começa nesta quarta-feira, 4 de dezembro, na cidade espanhola de Sevilha. A nomeação de 18 de maio do representante do Pontífice ao evento foi confirmada com a publicação de uma carta divulgada em 29 de novembro.

No texto, escrito em latim, o Papa compartilha da alegria pela realização do evento e destaca sobre a necessidade de toda Igreja continuar evangelizando através das irmandades para levar a todos "luz, redenção e graça", como é o caso da piedade popular que constitui uma força muito eficaz nesse contexto para homens e mulheres. Pela importância da iniciativa espanhola, Francisco atendeu ao pedido do arcebispo José Ángel Saiz Meneses para enviar Peña Parra para o representar, levando as orações e as bênçãos do Papa.

A delegação para missão pontifícia

A delegação do Vaticano para o II Congresso Internacional de Confrarias e Piedade Popular chegara a Sevilha nesta terça-feira, 3 de dezembro, para a missão pontifícia. Junto com Peña Parra estarão dom Bernardito Cleopas Auza, núncio apostólico na Espanha e Andorra; Pe. Bruno Bastos Lins, vice-chefe do Protocolo da Seção para o Pessoal Diplomático da Santa Sé da Secretaria de Estado; Pe. Roman Walczak, primeiro-conselheiro da Nunciatura Apostólica; Pe. José María Losada Lahera, vigário judicial da Arquidiocese de Sevilha; e Pe. Isacio Siguero Muñoz, secretário-geral e chanceler da Arquidiocese de Sevilha.

Após serem recebidos na Arquidiocese por dom José, segundo a organização do evento, eles seguirão até a Basílica de Santa Maria da Esperança Macarena para a apresentação da Rosa de Ouro concedida pelo Papa Francisco, que ocorrerá às 13 horas do mesmo dia. De acordo com o arcebispo, em entrevista à agência de notícias ACI Prensa, a Rosa de Ouro ficará sempre “onde possa ser contemplada” e ao lado da Virgem, pois a condecoração que reconhece a importância espiritual e o profundo significado para a Igreja Católica é um “presente para Ela”. A Nossa Senhora de Macarena é considerada uma das principais devoções marianas de Sevilha.