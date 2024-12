C9: Papa reflete com os cardeais sobre colegialidade, papel da mulher e crises globais

A reunião do C9 de dezembro com o Papa

Na sessão de dezembro do Conselho de Cardeais, realizada nos dias 2 e 3 na Casa Santa Marta, com a presença do Papa, diversos temas de atualidade da Igreja e do mundo foram aprofundados, seguindo também os ecos do recente Sínodo. Os trabalhos proporcionaram uma oportunidade para refletir sobre a situação dos diversos países de origem dos cardeais, “compartilhando preocupações e esperanças acerca das condições de conflito e crise no mundo”.

A colegialidade na Igreja, o papel das mulheres, o recente Sínodo, a implementação da constituição apostólica Praedicate Evangelium nas Cúrias diocesanas, o tema dos núncios, preocupações e esperanças pela situação mundial em meio a crises e conflitos foram os assuntos tratados durante a sessão de dezembro do Conselho de Cardeais, o chamado C9, o grupo de trabalho composto por nove cardeais que assessoram e aconselham o Papa Francisco.

A colegialidade na Igreja

A reunião – a última de 2024, após as de fevereiro, abril e junho – ocorreu na segunda-feira, 2, e na terça-feira, 3, na Casa Santa Marta, com a presença do Papa, dos cardeais do Conselho e do secretário. Segundo comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé, “nos diversos encontros da sessão, foram abordados vários temas”, começando com o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que tratou sobre a colegialidade na Igreja, discutindo a relação entre Igreja particular e assembleias eclesiais, para, em seguida, prosseguir com uma conversa comum sobre o Sínodo recém-concluído.

Papa Francisco reunido com o Conselho dos cardeais

O papel das mulheres e dos núncios

Além disso, durante as reuniões “foi aprofundado o tema do papel feminino na Igreja, buscando uma síntese das questões levantadas ao longo das últimas quatro sessões do Conselho". Por fim – continua o comunicado –, "foi dedicado tempo ao estudo e à implementação dos princípios e critérios da constituição apostólica Praedicate Evangelium nas Cúrias diocesanas e ao tema ‘O papel dos Representantes Pontifícios numa perspectiva sinodal missionária’, em conversa com o cardeal Oswald Gracias, arcebispo de Bombaim e presidente do respectivo grupo de estudo”.

Reflexão sobre a situação da Igreja e do mundo

Como sempre – informa ainda a Sala de Imprensa vaticana – "o Conselho foi uma ocasião para uma reflexão abrangente sobre a situação da Igreja e do mundo nas várias regiões de origem dos cardeais, para compartilhar as preocupações e as esperanças em relação às condições de conflito e crise em curso”.

A próxima sessão do C9 está prevista para abril de 2025.