Papa Francisco durante uma reunião no ano passado com o C9 (foto de arquivo)

C9: teve início os encontros de dezembro do Conselho de cardeais com o Papa

A sessão atual é a quarta deste ano, após as anteriores em fevereiro, abril e junho. A última contou com a presença, junto com os cardeais, de uma religiosa e duas leigas.

Vatican News Na manhã desta, segunda-feira, 2 de dezembro, na presença do Papa, o Conselho de Cardeais se reuniu no Vaticano. Conhecido como C9, o grupo de trabalho de nove cardeais que assiste e aconselha Francisco foi renovado em sua composição pelo próprio Pontífice em março de 2023. A atual é a quarta sessão deste ano, após as anteriores em fevereiro (de 5 a 7), abril (de 15 a 16) e junho (de 17 a 18). Os trabalhos continuam nesta terça-feira. Na última reunião, em junho, foi dado amplo espaço aos temas da proteção de menores e do papel das mulheres na Igreja, graças também à presença e às intervenções de uma freira, a irmã Linda Pocher, e de duas leigas, as professoras Valentina Rotondi e Donata Horak.