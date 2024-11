Papa a missionários da América: sejam tocados pela misericórdia de Deus

O fundamento da missão é se reconhecer como filho, assim como fez Jesus, tocado pela misericórida de Deus, afirma Francisco em mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário (CAM6) que termina domingo (24/11), em Porto Rico. Essa é a vocação do batizado a que se refere a oração do congresso, comenta o Papa: "ver Deus, vê-lo no mundo, no irmão, ter olhos 'cristificados' e, com eles, um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso".

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco enviou nesta quinta-feira (21/11) uma mensagem aos participantes do 6º Congresso Americano Missionário (CAM6) que termina no domingo, 24 de novembro, na cidade de Ponce, em Porto Rico. O cardeal Baltazar Enrique Porras Cardozo é quem está representando o Pontífice no evento que reúne cerca de 1500 mil pessoas de 36 países de toda a América - entre elas, uma delegação de 62 brasileiros.

A mensagem do Papa ao CAM6

No texto, em espanhol, Francisco aprofunda a oração oferecida para o congresso dirigida à Santíssima Trindade, enaltecendo a sua importância justamente no Ano da Oração, um período dedicado a redescobrir o valor e a necessidade dela na vida pessoal, na vida da Igreja e do mundo. Primeiro, a oração reconhece "o Pai como Deus misericordioso que, em seu Filho Jesus Cristo, nos revelou a 'Boa Nova'", para, "por meio do Espírito Santo", irradiar o seu Amor.

“Esse é o fundamento da missão: reconhecer-nos como filhos, tocados pela misericórdia de Deus.”

"O fundamento da missão é a experiência de Deus, o encontro de amor com Jesus", acrescenta o Papa na mensagem ao CAM6. Um exemplo, o de Jesus, a ser seguido pelos missionários através de palavras e ações, assim como fez Cristo:

"Obras realizadas diante de seu Pai em uma vida totalmente entregue à sua vontade, para que pudesse dar testemunho do maior amor diante do seu povo. Essa é a mensagem que os missionários continuaram a traduzir em todas as épocas, em todos os lugares e em todos os idiomas."

O olhar acolhedor e misericordioso do missionário

Essa é a vocação do batizado a que se refere a oração, comenta o Papa: "ver Deus, vê-lo no mundo, no irmão, ter olhos 'cristificados' e, com eles, um olhar compassivo, acolhedor, misericordioso". Um olhar, continua Francisco, "que transmita a alegria que transborda dos nossos corações. A alegria dos discípulos após o encontro com o Ressuscitado, que não conseguem conter e que os impulsiona a seguir em caminho". "O Espírito Santo opera essa maravilha em nós", reitera o Pontífice, mesmo quando aparece o cansaço e "nos faltam forças para caminhar":

"Por meio de seu poder vivificante, podemos transmitir a mensagem em qualquer língua, sim, porque a Igreja fala todas elas, mas, acima de tudo, porque sempre fala com a mesma linguagem. É a linguagem do amor, compreensível para todos os homens, porque faz parte da sua própria essência, aquela de ser imagem de Deus. Dessa forma, a alegria do Espírito não se esgota neles, mas se expande, comunica-se, convidando-nos a caminhar juntos, como Povo fiel de Deus, na sinodalidade e na escuta mútua."

Francisco, então, como propõe a oração, oferece o modelo de evangelização e de doação de Maria para ser imitado pelos "discípulos missionários até os confins da terra".

A missa de abertura do evento em Porto Rico com cerca de 12 mil pessoas

Oração para o 6º Congresso Americano Missionário

Ó Pai misericordioso, que revelaste em teu Filho a «Boa Nova», proclamada nestas terras da América por tantos missionários, em palavras e obras; ajuda-nos a redescobrir nossa vocação de batizados para dar um novo impulso à nossa ação missionária proclamando, como eles, a alegria do Evangelho.

Ó Deus, que derramas teu Espírito Santo para renovar a face da terra, ferida pela injustiça e pelo sofrimento; dá-nos força para caminhar, como povo de Deus, em sinodalidade e escuta mútua, rumo ao próximo Congresso Missionário Americano, testemunhando juntos o amor que conquista o mundo.

Ó Deus e nosso Pai, que escolheste Maria como modelo de evangelização para oferecer Cristo a toda a humanidade; faz com que, imitando seu exemplo de entrega e sustentados por seu cuidado maternal e providente, sejamos sempre teus discípulos missionários até os confins do mundo. Amém.

Os próximos dias do CAM6

A metodologia deste 6º Congresso Americano Missionário prevê a divisão dos participantes em grupos para conversar a partir de três eixos: experiências e projetos ad gentes; discussão do Instrumento Laboris; e testemunhos missionários ad gentes. Esse será o trabalho das tardes até sexta-feira (22/11). Já para o fim de semana, estão previstas visitas missionárias nas paróquias de Ponce, além da Celebração de Envio na tarde de domingo (24/11).