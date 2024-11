Congresso Americano Missionário de Porto Rico ganha saudação do Papa Francisco

Cerca de 1500 pessoas estão reunidas na cidade de Ponce para o 6º Congresso Americano Missionário (CAM6), entre elas, uma delegação de 62 brasileiros provenientes de todas as regiões do país. Uma carta divulgada por Francisco nesta quarta-feira (20/11) enaltece a missão do enviado especial do Pontífice, cardeal Baltazar Enrique Porras Cardozo, que presidiu a missa de abertura e expressou "o testemunho do amor do Papa por esta amada parcela da Igreja que caminha em Porto Rico”.

Andressa Collet - Vatican News

O Papa Francisco enviou uma carta nesta quarta-feira (20/11) à cidade de Ponce, em Porto Rico, onde cerca de 1500 mil pessoas de 36 países de toda a América - entre elas, uma delegação de 62 brasileiros - participam do 6º Congresso Americano Missionário (CAM6). A missa de abertura do evento desta terça-feira (19/11) foi presidida pelo enviado especial do Pontífice, o cardeal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcebispo emérito da Arquidiocese de Caracas, no Anfiteatro Juan Pachín Vicéns para cerca de 12 mil pessoas. Até domingo, 24 de novembro, o CAM6 vai refletir sobre o tema “Evangelizadores com Espírito até os confins do mundo”, inspirado pelo lema “América, na força do Espírito, testemunhas de Cristo”.

A delegação brasileira conta com 62 missionários de todas as regiões do país

A carta do Papa Francisco

No texto da carta em latim endereçada ao cardeal Baltazar, o Papa faz referência a Pentecostes e à importância de, também hoje, receber o mesmo Espírito para se tornar testemunha de Jesus - como antecipam o tema e o lema do evento - "até os confins da terra" (cf. At 1,8.14. 2,1-2); para anunciar o Evangelho "sem medo, saindo de nós mesmos", "embora soprem ventos contrários". Francisco, assim, enaltece as qualificações do seu enviado especial ao evento, "que testemunhou o amor missionário ao nunca cessar o trabalho e a preocupação pela Igreja de Cristo", e através do próprio cardeal Baltazar envia a sua saudação a todos os participantes. O desejo do Papa é que "os fiéis na América cultivem dentro de si um espírito verdadeiramente cristão e possam dedicar todas as suas energias à obra de evangelização, cheios da mais abundante consolação do Espírito".

Cardeal Baltazar sobre vocação católica americana

O arcebispo emérito de Caracas reforçou o pensamento do Pontífice na homilia desta terça (19/11), pontuando que Francisco lhe pediu para “expressar a sua significativa saudação a todos os participantes e o testemunho do amor do Papa por esta amada parcela da Igreja que caminha em Porto Rico”. O cardeal seguiu ressaltando que o lema do congresso expressa “a continuidade do esforço para dar maior impulso ao sentido missionário do nosso povo” e destacou, ainda, que “não podemos compreender a nossa vocação católica americana se fizermos distinções entre línguas, culturas, ilhas ou territórios continentais, centrando-nos mais nas diferenças do que nas coincidências”. Por fim, concluiu que este CAM é “um apelo à integração, em que o olhar deve ser mútuo: ver-se, conhecer-se e enriquecer-se”.

A missa de abertura do CAM6 reuniu nesta terça-feira (19/11) cerca de 12 mil pessoas

CAM completa 47 anos em 2025

A edição deste ano do Congresso Americano Missionário (CAM6), que completa 47 anos de atividades desde o primeiro evento em 20 de novembro de 1977, está trabalhando sob três instâncias eclesiásticas principais: 1) da Igreja de Porto Rico; 2) das Direções Nacionais das POM na América; e 3) da colaboração do Dicastério para a Evangelização em sua segunda seção: Primeira Evangelização e Igrejas Orientais, com a participação direta do Conselho Superior das Pontifícias Obras Missionárias em Roma.