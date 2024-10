A dor do Papa pelas inundações na Espanha: rezo por vocês

Francisco envia uma mensagem em vídeo aos habitantes de Valladolid, devastada pelo ciclone Dana que até agora causou mais de 100 mortes, um número ainda desconhecido de desaparecidos e mais de 1.200 deslocados. O Pontífice expressa a sua proximidade e a sua oração. O bispo de Valência, Benavent Vidal: que os cristãos sejam “solidários com aqueles que mais sofrem”. As estruturas da Igreja disponibilizadas como “lugar de solidariedade e acolhimento”

Francesca Sabatinelli - Cidade do Vaticano

“Proximidade” e “orações” por toda a população de Valência “neste momento de catástrofe”. Francisco expressa a sua dor pela Espanha atingida pelo ciclone Dana por meio de uma mensagem em vídeo enviada a dom Luis Javier Argüello García, arcebispo metropolitano de Valladolid e presidente da Conferência Episcopal do país, na qual assegura a sua “proximidade à população de Valência” e envia o seu bênção.

O fenômeno atmosférico devastou a costa oriental espanhola com mais de 100 vítimas oficiais, um número desconhecido de desaparecidos e mais de 1200 deslocados. Este é o evento mais devastante de que o país se recorda e que os cientistas associam às mudanças climáticas e que em oito horas provocou mais chuva do que nos 20 meses anteriores.

O apelo do Rei

Um novo alerta vermelho foi emitido nas últimas horas pela agência meteorológica espanhola para vários municípios de Castellón, a província mais setentrional da região de Valência, um laranja para o sul de Tarragona, no nordeste da Catalunha, e para a costa oeste de Cádiz, no sudoeste do país.

Leia também 31/10/2024 Mortos por inundações na Espanha passam de 100, incluindo crianças É uma das catástrofes mais graves da história da Espanha. Também a Igreja local se mobiliza para auxiliar a população, especialmente por meio da Caritas, que lançou uma campanha ...

Aos espanhóis também chegou um apelo do rei Felipe VI, que lhes pediu para “permanecessem unidos nas ajudas e no apoio” para que se possa “superar este trauma”. A emergência não acabou, explicou o soberano, e “há previsões de risco”.

Cenas de devastação

O país acordou com cenas de devastação com povoados inteiros literalmente varridos pelas cheias. A busca pelos desaparecidos continua incessantemente. A água inundou os andares inferiores dos prédios, varrendo tudo em seu caminho. Muitas pontes e estradas foram destruídas, linhas ferroviárias foram interrompidas. Cerca de 80 mil famílias ainda não têm electricidade e um número desconhecido de pessoas não tem água canalizada.

“A nossa prioridade é encontrar as vítimas e os desaparecidos, para que possamos ajudar a pôr fim ao sofrimento das suas famílias”, disse hoje o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, no primeiro de três dias de luto oficial no país.

O bispo de Valência: próximo de quem sofre

“Foi um acontecimento extraordinário que surpreendeu a todos, tanto pela rapidez dos acontecimentos como pela dimensão da tragédia da qual não tínhamos consciência – afirma dom Enrique Benavent Vidal, bispo de Valência. Só na manhã de quarta-feira começamos a perceber o que aconteceu, a partir das imagens da televisão, do número crescente de vítimas."

Assim que possível, acrescenta, ele próprio se deslocará aos locais afetados para visitar as paróquias e os sacerdotes, “que estão bem, mas algumas igrejas foram completamente destruídas”. Dom Benavent Vidal pede aos cristãos para que sejam “solidários com aqueles que mais sofrem”.

As estruturas das paróquias foram disponibilizadas, “para que possam ser um lugar de solidariedade e acolhimento” e a Cáritas está a trabalhar ao lado de quem perdeu tudo. O bispo lança então uma mensagem de esperança: que esta situação “nos ajuda a ser mais irmãos” e, apesar de tudo, a viver com esperança e confiança em Deus.