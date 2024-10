Mortos por inundações na Espanha são mais de 95, incluindo crianças

É uma das catástrofes mais graves da história da Espanha. Também a Igreja local se mobiliza para auxiliar a população, especialmente por meio da Caritas, que lançou uma campanha com o objetivo de "canalizar a solidariedade da sociedade espanhola para ajudar a Cáritas de Valência e Albacete no seu trabalho de apoio às vítimas."

Mais de 95 mortos, incluindo várias crianças, dezenas de desaparecidos, centenas de pessoas presas pela água dentro de veículos, em centros comerciais, em lares para idosos, em cima de telhados ou mesmo agarradas a árvores durante horas. Mais de 120.000 pessoas desabrigadas somente na região de Valência. Ademais, auto-estradas fechadas, trens parados, cidades inteiras tomadas pela lama, sem água potável nem eletricidade.

Este é o quadro dramático da tempestade desencadeada pelo que os cientistas chamam de "gota fría", evento meteorológico comum nesta parte da Europa e nesta época do ano, mas que desta vez literalmente submergiu, inicialmente, a região de Valência, para então se abater com violência sobre Castela-La Mancha e Andaluzia, e estendendo a sua sombra ameaçadora a Barcelona, ​​às Ilhas Baleares.

O grito de socorro e terror circula nas redes sociais desde a noite de terça-feira, num tom cada vez mais comovente. Milhares de pedidos de ajuda da Espanha foram esmagados por uma tempestade de água e lama que parecia um tsunami. É impossível para muitos contactar o número de emergência devido ao colapso das linhas telefônicas.

É uma das catástrofes mais graves da história da Espanha. O primeiro-ministro Pedro Sánchez decretou três dias de luto nacional e prometeu que o governo colocará à disposição todos os recursos necessários para ajudar as comunidades afetadas pelas inundações.

Cáritas Espanha

A Cáritas Espanha lamentou a perda de vidas humanas ocorrida em consequência das graves inundações nas regiões valencianas de Utiel-Requena, Hoya de Buñol l'Horta em Valência e La Ribera, e na localidade de Letur, em Albacete. Diante da grave situação lançou uma campanha para responder à emergência. O objetivo é canalizar a solidariedade da sociedade espanhola para ajudar a Cáritas de Valência e Albacete no seu trabalho de apoio às vítimas. Da mesma forma, a Cáritas Valência está trabalhando para apoiar as Cáritas paroquiais das áreas mais afetadas como La Ribera, a região de Utiel-Requena, Hoya de Bunyol e a Área Metropolitana de Valência.

Quem quiser colaborar com a campanha da Cáritas Espanha pode fazê-lo através do site www.caritas.es

Um morador caminha sobre escombros no município de Paiporta, atingido por enchentes, na província de Valência, Espanha, em 30 de outubro de 2024. EPA/MANUEL BRUQUE

Arquidiocese de Valência oferece suas instalações

Dom Enrique Benavent, arcebispo de Valência, expressou a sua preocupação perante a trágica situação. Motivo pelo qual, “nas diferentes paróquias afetadas serão disponibilizados os meios necessários dada a gravidade da situação”, afirmou no documento tornado público por meio do site do Arcebispado de Valência.

“A esperança é que DANA passe o mais rápido possível e os moradores das áreas mais afetadas possam retomar a normalidade o mais rápido possível. A Arquidiocese de Valência, das paróquias afetadas, colaborará em tudo o que for necessário para que as pessoas possam recuperar a esperança, a partir da proximidade e da solidariedade”, sublinhou no comunicado.

Dana, sigla em espanhol para “Depressão Isolada em Altos Níveis”, é um sistema de baixa pressão que se isola em altitude em relação à circulação geral, e é um fenômeno muito temido na Espanha, em particular nas áreas voltadas para o Mediterrâneo. Pode durar dias e causar situações potencialmente perigosas, especialmente se ocorrer no verão ou no outono, quando a temperatura da água superficial ainda é muito elevada. Segundo o governo espanhol, este ano é o pior Dana do século, comparável apenas aos desastres de 1982 e 1987.