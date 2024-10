O Papa recebe em audiência uma delegação da Casa da Família Abraâmica

O complexo inter-religioso com sede em Abu Dhabi, que inclui três locais de culto na mesma estrutura (uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga), nasceu na sequência do Documento sobre a Fraternidade Humana, assinado por Francisco e pelo Grão Imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb. No encontro, foi destacada a necessidade de implementar "esforços comuns" para promover uma cultura de "fraternidade, diálogo e compreensão".

Edoardo Giribaldi – Vatican News

Nesta segunda-feira, 28 de outubro, o Papa Francisco recebeu, no Vaticano, uma delegação da "Casa da Família Abraâmica", um complexo inter-religioso no distrito cultural de Saadiyat, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, que abriga uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga na mesma estrutura. O desenvolvimento de "esforços conjuntos" para promover "uma cultura de fraternidade, diálogo e compreensão mútua em tempos de crise" foi o tema central da audiência, de acordo com um comunicado da entidade criada na sequência do "Documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum", assinado por Francisco e pelo Grande Imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, em 4 de fevereiro de 2019, por ocasião da Viagem Apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos.

O compromisso da Igreja com o diálogo inter-religioso

A delegação, guiada por Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente da "Casa da Família Abraâmica", e que também incluiu representantes do Dicastério para o Diálogo Inter-religioso, apresentou "simbolicamente" a Igreja de São Francisco, localizada no complexo inter-religioso, para enfatizar "o compromisso da Igreja Católica em promover o diálogo entre as diferentes confissões e a convivência pacífica delas em todo o mundo".

A delegação da Casa da Família Abraâmica em audiência com o Papa Francisco

Os valores do Documento sobre a Fraternidade

"A Casa da Família Abraâmica incorpora os princípios duradouros dos Emirados Árabes Unidos de respeito mútuo, compreensão inter-religiosa e harmonia", é a declaração de Khalifa Al Mubarak no comunicado. Valores descritos como "parte integrante" do Documento sobre a Fraternidade Humana e seu "chamado à ação", e significativos com relação ao "profundo compromisso" do Papa de incentivar "uma comunidade global ancorada na fraternidade humana e na coexistência pacífica".

A "estreita relação" entre Santa Sé e Emirados Árabes Unidos

O texto observa a "estreita relação" entre a Santa Sé e os Emirados Árabes Unidos, comprometidos em "numerosas iniciativas para promover a paz e fortalecer a cooperação inter-religiosa", com base nos "valores compartilhados", bem como "na longa história" do país "como um lugar de diversidade, encontro e intercâmbio".

Agradecimento do Papa

O Papa agradeceu à delegação por seus esforços para "realizar as aspirações do Documento sobre a Fraternidade Humana", ou seja, "a paz global e a convivência". No domingo, 20 de outubro, a "Casa da Família Abraâmica" foi recebida em audiência pelo Grão Imame de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, signatário do Documento.

