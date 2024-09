Papua Nova Guiné, Francisco retornou de Vanimo para Port Moresby

O voo papal que transportou o Pontífice, sua comitiva e um pequeno grupo de jornalistas aterrissou no aeroporto da capital às 19h52 locais. Nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, após o encontro com os jovens no estádio da cidade, a partida para Timor Leste, terceira etapa da 45ª viagem apostólica que terminará em Singapura.

A promessa foi cumprida: a que Francisco havia feito aos missionários de Vanimo, em particular ao seu amigo argentino de longa data, padre Martin Prado, do Instituto do Verbo Encarnado, há dez anos em Papua Nova Guiné. A promessa era passar algumas horas nessa faixa de terra com vista para o oceano, na fronteira com a Indonésia. Agora termina com o retorno a Port Moresby, onde o avião militar C-130, disponibilizado para esse traslado interno, aterrissou às 19h52, horário local, após pouco mais de duas horas da decolagem.

A missão de encorajamento para aqueles que trabalham para levar o anúncio do Evangelho à remota floresta entre os povos indígenas, com o apelo à defesa da beleza da criação contra todas as formas de apropriação externa e conflitos interétnicos, para aqueles que apoiam a educação escolar, para aqueles que vivem o estilo comunitário como os primeiros discípulos de Jesus, é e continuará sendo uma pérola preciosa para o povo de Vanimo. É noite em Papua Nova Guiné, e o Papa se dirige à Nunciatura para jantar em privado e descansar.



Programa de segunda-feira



Amanhã, 9 de setembro, a 45ª Viagem Apostólica, a mais longa até agora para o Papa Bergoglio, terá passado de sua primeira metade com a transferência de Papua Nova Guiné para Timor-Leste. O Pontífice partirá do aeroporto de Jacksons, em Port Moresby (3h40, horário local), para chegar a Dili, após um voo de três horas e meia. Mas antes de deixar o país, ele se encontrará com 20 mil jovens no Estádio Sir John Guise, em Port Moresby, onde fará um discurso. Em seu primeiro dia na capital e maior cidade da República Democrática do Timor Leste, serão realizados os compromissos oficiais habituais, reservados para a cerimônia de boas-vindas fora do palácio presidencial, a visita de cortesia ao presidente e ganhador do Prêmio Nobel da Paz, José Manuel Ramos-Horta, e o encontro com autoridades políticas e civis.