Papa vai a Vanimo e abraça o povo 'especialista em beleza'

Francisco, de Port Moresby, voou por um dia com a Força Aérea australiana para o noroeste de Papua Guiné para visitar essa cidade portuária predominantemente católica, onde trabalham missionários, incluindo seu amigo argentino Padre Martin. Em meio a danças, cantos, sons e milhares de pessoas nas ruas, o Pontífice se reuniu com 20 mil fiéis na esplanada em frente à catedral.

Salvatore Cernuzio – Enviado a Vanimo



O momento mais comovente, em um contexto de alegria transbordante pontuado por canções e danças tribais, por gritos de exultação e sons de tambores e outros instrumentos de percussão, foi o abraço, quase tímido em sua simplicidade, com o padre Martin Prado. Dois amigos que se reencontraram, depois de anos de cartas e telefonemas, finalmente pessoalmente: o Papa argentino, com quase 88 anos, peregrino no Sudeste Asiático e a Oceania, e o missionário, também argentino, com 35 anos, há dez anos em Papua Nova Guiné, precisamente em Vanimo, onde assiste às comunidades até mesmo das aldeias mais remotas. É justamente o incentivo à sua missão e à de seus irmãos que é uma das razões pelas quais Francisco quis estar presente em Vanimo, a maior e mais populosa cidade da província de Sandaun e do distrito de Vanimo-Green River, na costa noroeste do país, na fronteira com a Indonésia.

Papa Francisco em Vanimo

Boas-vindas festivas



Uma parte quase remota de Papua, cercada por uma praia de areia branca de frente para o Pacífico, à qual o Papa chegou graças a um C130 da Força Aérea fornecido pela Austrália. Partindo às 12h18, horário local, a aeronave militar que levava o Pontífice, sua comitiva e um pequeno grupo de jornalistas aterrissou duas horas depois, sob um sol escaldante, enquanto o eco das canções femininas cantadas por mulheres indígenas - algumas delas muito idosas - seminuas ou vestidas em trajes festivos pairava no ar. Dois cordões de isolamento começaram no aeroporto e continuaram até a esplanada verde em frente à pobre catedral de madeira de Vanimo. Em um palco vermelho, adornado com flores tropicais e fitas amarelas e brancas, o Papa Francisco abraçou 20 mil fiéis de todas as idades e tribos. Metade dos cerca de 41.656 católicos que vivem nas 25 paróquias presentes.

Especialistas em beleza

O Papa os chamou de “especialistas em beleza”. Beleza dada pela natureza, mas também pela alma dessas pessoas. Uma beleza, no entanto, ferida por rivalidades, divisões tribais, medos gerados por superstições e magia, exploração, álcool e drogas: “males que aprisionam e tornam infelizes tantos irmãos e irmãs, mesmo aqui”, advertiu Jorge Mario Bergoglio em seu discurso, precedido pela saudação do bispo local dom Francis Meli e pelos testemunhos de um catequista, uma menina do Lar Lujan para Meninas, uma religiosa e uma família.

Papa em Vanimo

O presente: um cocar com penas



Entre eles estava a pequena Maria Joseph, que colocou na cabeça do Pontífice, um cocar feito de penas, couro e pele, um símbolo de autoridade. Francisco manteve o cocar na cabeça por vários minutos, enquanto a multidão explodiu em aplausos. No palco, uma cópia da “Mama Luján”, a Virgem de Luján, padroeira da Argentina, a quem o Papa quis prestar uma pequena homenagem. Mais cedo, na curta caminhada até a esplanada, ele distribuiu doces (até mesmo alguns pirulitos argentinos) para as muitas, muitas crianças que, com bandeiras e balões, faziam passos de dança ao lado da calçada diante de celulares e câmeras.

Terra da missão



O calor é de mais de 30 graus, a umidade é de 81%, as moscas e outros insetos grudam no rosto e nos braços, e há poeira na boca. Tudo, porém, grita “beleza” nessa terra à beira do mundo, na qual o bispo de Roma se fez presente como pastor, trazendo pacotes de presentes e outros tipos de apoio. “Estou feliz por encontrá-los nesta terra maravilhosa, jovem e missionária!”, começou o Papa Francisco, lembrando a história missionária desses lugares, que começou em meados do século XIX e se desenvolveu ao longo do tempo com a ajuda de irmãos e irmãs, na pastoral, na educação, na saúde e em muitas outras áreas, com não poucas dificuldades. Precisamente essas obras materiais, como igrejas, escolas e hospitais, estruturas com arquitetura simples e aparência pobre que podem ser vistas ao longo das ruas, “testemunham ao nosso redor que Cristo veio para trazer a salvação a todos, para que cada um possa florescer em toda a sua beleza para o bem comum”, disse o Papa.

Papa em Vanimo

Uma natureza que evoca o Éden



Em seguida, dirigiu o seu olhar para a paisagem ao redor, uma natureza intocada que parece condensar em si as peculiaridades da Amazônia ou do Caribe, fazendo com que Vanimo pareça quase uma pintura de diferentes tons de verde e azul. “Vocês aqui são 'especialistas' em beleza, porque estão cercados por ela! Vocês vivem em uma terra magnífica, rica em uma grande variedade de plantas e pássaros, onde ficamos de boca aberta diante das cores, dos sons e dos aromas, e do grandioso espetáculo da natureza repleta de vida, evocando a imagem do Éden!”, exclamou o Papa. Essa riqueza, acrescentou, é um presente do Senhor “para que vocês também possam viver dessa maneira, unidos em harmonia com Ele e com seus irmãos e irmãs, respeitando a casa comum e cuidando uns dos outros”.

A beleza dentro de cada um de nós



O espetáculo não está apenas fora, mas também dentro de cada um de nós: “o que cresce em nós quando nos amamos uns aos outros”. E “espalhar por toda parte, por meio do amor de Deus e de nossos irmãos e irmãs, a beleza do Evangelho de Cristo” é a missão que cabe a cada um de nós, disse o Papa. Alguns a realizam empreendendo longas viagens para chegar às comunidades mais distantes, às vezes deixando suas casas. É “uma coisa linda” e a comunidade deve apoiá-los, pediu o Papa, para que eles também possam “conciliar as exigências da missão com as responsabilidades da família”. Outra maneira de ajudar os missionários “é que cada um de nós promova o anúncio missionário onde vivemos: em casa, na escola, no local de trabalho, para que em todos os lugares, nas florestas, nas aldeias e nas cidades, a beleza das paisagens corresponda à de uma comunidade em que todos se querem bem”.

Fiéis em Vanimo

Grande orquestra



Isso formará “uma grande orquestra” capaz de “recompor rivalidades, de superar divisões - pessoais, familiares e tribais -; de expulsar o medo, a superstição e a magia do coração das pessoas; de pôr fim a comportamentos destrutivos como a violência, a infidelidade, a exploração, o uso de álcool e drogas: males que aprisionam e tornam infelizes tantos irmãos e irmãs, também aqui”. Lembremos”, concluiu Jorge Mario Bergoglio, ‘que o amor é mais forte do que tudo isso e que sua beleza pode curar o mundo’.

Por quilômetros no Papamóvel



Então, um pensamento às crianças, com seus “sorrisos contagiantes” e a “alegria transbordante, que irrompe em todas as direções”. “Vocês são a mais bela imagem que aqueles que partem daqui podem levar consigo e guardar em seus corações!”, disse Francisco. E o Papa quis desfrutar dessa beleza ainda por mais tempo, lançando-se em uma longa caminhada com o papamóvel da esplanada até a escola, onde se encontrou, em privado, com o padre Martin e com outros missionários. Quilômetros e quilômetros de cabanas de barro e palafitas sobre a água, de extensões verdes e arbustos coloridos. De pôsteres de todos os tipos com o rosto do Papa, ao lado da imagem de Nossa Senhora e com mensagens de boas-vindas. Quilômetros de pessoas, principalmente mulheres e crianças, vestidas com túnicas berrantes ou camisetas, com seus rostos mestiços, às vezes com traços asiáticos ou africanos, com seus cabelos com tranças ou encaracolados, diferentes, mas todos com os mesmos olhos. Pretos, redondos, profundos e hoje cheios de gratidão.