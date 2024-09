Proximidade do Papa ao cardeal Parolin pela morte de sua mãe Ada

Em um telegrama, Francisco expressa sua participação espiritual no luto que atingiu a família do secretário de Estado, originário de Schiavon, na região do Vêneto, norte da Itália, assegurando sua proximidade “neste momento particular de sofrimento humano”. As exéquias foram celebradas na manhã desta terça-feira (03/09) em Schiavon pelo purpurado

Vatican News Ouça e compartilhe O Papa Francisco, em um telegrama ao cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, divulgado esta terça-feira (03/09), "informado da morte de sua querida mãe, Sra. Ada", no sábado, 31 de agosto, participa espiritualmente "do luto que atingiu sua família", assegurando sua proximidade "neste momento particular de sofrimento humano". E ao tempo em que confio "a amada parente à misericórdia do Pai doador da vida", escreve o Papa, "elevo a minha oração ao Senhor para que a receba na alegria eterna, e para todos vós, familiares, que choram a sua morte, invoco a consolação na fé em Cristo ressuscitado e envio de coração a minha bênção paterna". Leia também 01/09/2024 Condolências do Papa pela morte da mãe do cardeal Parolin Ada Miotti Parolin tinha 96 anos. O funeral será realizado na manhã do dia 3 de setembro em Schiavon, na província de Vicenza. As exéquias de Ada Miotti Parolin, que faleceu serenamente aos 96 anos de idade, celebradas pelo cardeal, foram realizadas na manhã desta terça-feira, 3 de setembro, às 9h30 locais, na Igreja paroquial de Schiavon, na província e Diocese de Vicenza, região italiana do Vênto. "Obrigado, mamãe, em seu colo aprendemos a conhecer o Evangelho", disse Parolin em sua homilia, com a voz embargada pela emoção, enfatizando que "hoje, na mamãe, a fé na ressurreição na qual acreditamos foi realizada. Ela, que agora nos vê aqui, ficaria feliz e grata por essa vossa grande participação". Após as exéquias, os restos mortais são enterrados no cemitério de Schiavon. Na segunda-feira, 2 de setembro, às 19h30 locais, foi realizada uma vigília de oração na Igreja de Schiavon.