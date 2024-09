Condolências do Papa pela morte da mãe do cardeal Parolin

Ada Miotti Parolin (à direita), mãe do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin (© altovicentinoonline) (© altovicentinoonline)

Ada Miotti Parolin tinha 96 anos. O funeral será realizado na manhã do dia 3 de setembro em Schiavon, na província de Vicenza.

Vatican News



No sábado, 31 de agosto, Ada Miotti Parolin, mãe do cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, “adormeceu serenamente no Senhor”. Ela tinha 96 anos.

O anúncio da morte, “com dor, mas na fé de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado" foi dado pelos filhos dom Pietro”, Mariarosa e Giovanni com seus cônjuges, filhos, netos e todos os familiares que escrevem no obituário: “Eu sou o ressurreição e vida. A vida não é tirada, mas transformada."

O Papa Francisco expressou suas condolências e proximidade na oração.

O funeral realizar-se-á terça-feira, 3 de setembro, às 9h30, na igreja paroquial de Schiavon, na província e diocese de Vicenza. “Depois do funeral – continua o comunicado – a querida Ada descansará no cemitério de Schiavon”.

Haverá uma vigília de oração na segunda-feira, 2 de setembro, às 19h30, também na Igreja de Schiavon. A família agradece a quem esteve “carinhosamente próximo da querida Ada” e a quem irá participar no funeral, pedindo “não flores, mas boas obras”.