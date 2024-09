O Papa: “Eucaristia um vínculo que fortalece o vigor da própria Igreja”

“Eucaristia um vínculo que fortalece o vigor da própria Igreja, um vínculo que fortalece esse vigor entre seus membros e com Deus”. “Somos um, no único Senhor da nossa vida, somente nessa unidade podemos servir ao mundo e curá-lo”. Mensagem do Papa Francisco por ocasião da abertura do 53º Congresso Eucarístico Internacional em Quito de 8 a 15 de setembro sobre o tema “Fraternidade para curar o mundo”

Neste domingo foi divulgada uma mensagem em vídeo do Papa Francisco por ocasião da abertura do 53º Congresso Eucarístico Internacional em Quito que se realiza de 8 a 15 de setembro sobre o tema “Fraternidade para curar o mundo”. O Papa iniciou elogiando tema recordando que “as lições que podemos aprender com a Sagrada Eucaristia sempre nos surpreendem”.



Um só corpo purificado pelo Espírito Santo



Citando Santo Agostinho Francisco disse “que o sinal do pão acende no Povo de Deus o desejo de fraternidade, pois assim como o pão não pode ser amassado de um único grão, também devemos caminhar juntos, porque ‘embora sejamos muitos, somos um só corpo, um só pão’. É assim que crescemos como irmãos, é assim que crescemos como Igreja, unidos pela água do batismo e purificados pelo fogo do Espírito Santo.

Eucaristia um vínculo que fortalece o vigor da própria Igreja



Para exemplificar a união entre fraternidade e Eucaristia o Santo Padre falou sobre o gesto de uma religiosa alemã Angela Autsh, que morreu no campo de concentração de Auschwitz. A religiosa, antes de ser presa, convidava todos, crianças, parentes e aos que eram devotos a rebelar-se contra o mal que dominava com gestos simples e, em certas áreas, perigosos, ou seja, aproximar-se o máximo possível do Sacramento do altar, rebelar-se comungando”. Para ela, comungar era encontrar na Eucaristia um vínculo que fortalece o vigor da própria Igreja, um vínculo que fortalece esse vigor entre seus membros e com Deus, e ‘organizou’ a rede de resistência que o inimigo não pode desfazer, porque não responde a um desígnio humano”. Francisco disse que estes “são esses gestos simples que nos tornam mais conscientes do fato de que, se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele; são eles que nos ajudam a nos tornarmos cireneus de Cristo, que tomou sobre si o peso da dor do mundo para curá-lo”.

Curar o mundo



Por fim o Santo Padre convidou todos a “aprender essa lição, recuperar essa fraternidade radical com Deus e entre os homens. Somos um, no único Senhor da nossa vida; somos um de um modo que não podemos compreender plenamente, mas o que compreendemos é que somente nessa unidade podemos servir ao mundo e curá-lo. Curar o mundo”.