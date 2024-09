Equador: do Simpósio Teológico ao Congresso Eucarístico Internacional em Quito

O Simpósio Teológico Internacional começou na última quarta-feira, 4 de setembro, como prelúdio para o 53º Congresso Eucarístico Internacional que tem início no próximo domingo (08/09), sempre em Quito, no Equador.

Ariana Pernía Paolini - Vatican News

Com a celebração eucarística presidida por dom Andrés Carrascosa Coso, núncio apostólico no Equador, começou no dia 4 de setembro, em Quito, o Simpósio Teológico Internacional “Fraternidade para curar o mundo”. O evento, que termina neste sábado (07/09), está sendo realizado no âmbito dos preparativos para o Congresso Eucarístico Internacional.

Durante a jornada, dom Carrascosa destacou a importância da relação entre o sacramento eucarístico e os cristãos como “testemunha na sociedade”. Nesse sentido, o encontro acadêmico se baseia na restauração da fraternidade no contexto de um mundo ferido, de acordo com o documento básico do 53º Congresso Eucarístico Internacional, que será realizado entre 8 e 15 de setembro.

A Eucaristia: verdadeiro sacramento da unidade

O início da homilia foi marcado pela importância da Eucaristia na vida cristã e pela experiência que advém de vivê-la em sua plenitude. Nesse sentido, o prelado assinalou que “às vezes nossas eucaristias podem ser uma expressão sublime de algo que não corresponde à realidade que vivemos”; no entanto, destacou que a Eucaristia também é um meio para alcançar a fraternidade entre homens e mulheres, e que constitui um “verdadeiro sacramento da unidade”.

Segundo o núncio apostólico, a celebração da Eucaristia consiste em “celebrar no rito uma experiência que podemos e devemos viver na vida cotidiana, somos chamados a levar à sociedade porque este amor nos faz irmãos e esta nossa fraternidade tem a capacidade de curar neste mundo ferido”.

“Devemos ser a Eucaristia da sociedade”

Concluindo, dom Carrascosa Coso expressou que a sociedade não está em contato direto com o sacramento eucarístico, no entanto, está em contato direto com os cristãos que são nutridos por ele, por isso, exortou os presentes a viverem a sua fé com coerência para fazer com que “Cristo viva e se faça particularmente presente, através de nós, na sociedade. Devemos ser a Eucaristia da sociedade”.