Francisco: cessem os conflitos, a violência e o ódio. Busquem soluções de paz

Ao final do Angelus deste domingo (15/09), o Papa reforçou seu apelo pela paz em todos os países que sofrem com a guerra. O pontífice lembrou a beatificação de Moisés Lira Serafín, no México, e expressou solidariedade aos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) e suas famílias.

Thulio Fonseca - Vatican News

Da janela do Palácio Apostólico, após a oração do Angelus deste domingo, 15 de setembro, o Papa Francisco, por meio de uma série de apelos, manifestou sua solidariedade às vítimas de desastres naturais e conflitos violentos no mundo. O Papa também recordou a beatificação de Moisés Lira Serafín, ocorrida na Cidade do México, e assegurou suas orações pelas pessoas que sofrem devido à Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Solidariedade com Vietnã e Mianmar

Francisco expressou sua proximidade com as populações do Vietnã e de Mianmar, que estão sofrendo devido a inundações provocadas por um potente tufão e afirmou rezar pelos falecidos, pelos feridos e pelos deslocados. "Que Deus sustente aqueles que perderam seus entes queridos e suas casas, e abençoe aqueles que estão oferecendo ajuda."

Em evidência 13/09/2024 Tufão Yaghi no Vietnã, a tristeza e a solidariedade espiritual do Papa Em um telegrama assinado pelo Secretário de Estado, cardeal Parolin, o Papa Francisco expressou suas condolências pelas vítimas do forte tufão que atingiu o país asiático, que ...

A dor das mães que perderam seus filhos em guerras



O Papa não deixou de fazer um forte apelo em prol da paz em todas as áreas do mundo afetadas por conflitos armados: “E não nos esqueçamos das guerras que ensanguentam o mundo. Penso na martirizada Ucrânia, em Myanmar, penso no Oriente Médio. Quantas vítimas inocentes!”

Francisco expressou sua dor ao recordar as mães que perderam filhos em guerras: “Quantas vidas jovens ceifadas! Penso em Hersh Goldberg-Polin, encontrado morto em setembro, junto a outros cinco reféns em Gaza. Em novembro do ano passado, conheci sua mãe, Rachel, que me impressionou pela sua humanidade. Eu a acompanho neste momento.” Em seguida, o Pontífice pediu veementemente o fim do conflito no Oriente Médio:

“Rezo pelas vítimas e continuo próximo de todas as famílias dos reféns. Cesse o conflito na Palestina e em Israel! Cessem as violências, cesse o ódio! Que libertem os reféns, prossigam as negociações e se encontrem soluções de paz.”

Fiéis mexicanos na Praça São Pedro

Beatificação de Moisés Lira Serafín

Ao se referir à beatificação de Moisés Lira Serafín, ocorrida na Cidade do México no último sábado, 14 de setembro, o Papa recordou o sacerdote e fundador da Congregação das Missionárias da Caridade de Maria Imaculada. Francisco destacou a importância do trabalho do beato como exemplo para os clérigos:

“Que seu zelo apostólico estimule os sacerdotes a se dedicarem sem reservas ao bem espiritual do povo santo de Deus.”

Dia dos Pacientes com ELA na Itália

Por ocasião do Dia dedicado aos pacientes com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) na Itália, o Santo Padre também dirigiu uma saudação às pessoas que sofrem com esta doença e suas famílias: “Asseguro minhas orações pelos pacientes e por seus familiares; incentivo o trabalho de pesquisa sobre esta patologia e agradeço o trabalho das associações de voluntariado.”