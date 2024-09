Tufão Yaghi no Vietnã, a tristeza e a solidariedade espiritual do Papa

Os efeitos devastadores do tufão Yaghi no Vietnã (AFP or licensors)

Em um telegrama assinado pelo Secretário de Estado, cardeal Parolin, o Papa Francisco expressou suas condolências pelas vítimas do forte tufão que atingiu o país asiático, que chegou a 226 e 104 desaparecidos, e sua bênção às autoridades e aos socorredores.

Vatican News



O Papa Francisco está “profundamente triste” com a notícia do tufão e das tempestades que no Vietnã causaram a perda de vidas humanas e destruição generalizada, e em um telegrama assinado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, “oferece sua solidariedade espiritual aos feridos e a todos aqueles que sofrem as consequências desse desastre”.

O Papa confia a alma dos falecidos à misericórdia amorosa de Deus Todo-Poderoso e invoca sobre todos, “em particular sobre as autoridades civis e sobre as equipes de emergência que está prestando assistência”, as bênçãos divinas de paz e consolo.

Operações de resgate no vilarejo de Lang Nu, província de Lao Cai

Segundo o último balanço das autoridades locais. o tufão Yaghi derrubou pontes, devastou edifícios, destruiu pelo menos 250 mil hectares de plantações e causou 226 mortes e 104 desaparecidos. Na capital, Hanói, mais de 15 mil pessoas foram evacuadas devido à inundação do Rio Vermelho.