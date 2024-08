A oração do Papa pelas vítimas de acidente aéreo em São Paulo

Vista aérea dos destroços do avião que caiu em Vinhedo, Estado de São Paulo. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (AFP or licensors)

O acidente aéreo na tarde de sexta-feira, em São Paulo, matou 62 pessoas, sendo o mais grave desde 2007, quando uma aeronave da TAM não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas e bateu no prédio da TAM Express, provocando a morte de 199 pessoas.

"Rezemos também pelas vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido no Brasil". Com essas palavras, pronunciadas diante de um a multidão reunida na Praça São Pedro, inclusive um grupo de brasileiros com suas bandeiras verde-amarelas, a quem pediu que não esquecessem de rezar por ele, o Papa Francisco expressou sua proximidade às vítimas do acidente aéreo ocorrido na tarde de sexta-feira em Vinhedo, quando morreram os 58 passageiros e 4 tripulantes. Foi o mais grave acidente aéreo no país desde 2007, quando uma aeronave da TAM não conseguiu pousar na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e explodiu ao bater no prédio da TAM Express, provocando a morte de 199 pessoas.

O avião, um turboélice ATR-72, voava com destino ao Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, proveniente de Cascavel, Estado do Paraná, e caiu por volta das 13h22 de sexta-feira em Vinhedo, cerca de 80 km a noroeste de São Paulo. Apesar de ter caído em uma área residencial, ninguém ficou ferido em terra com o impacto da aeronave. Equipes de emergência recuperaram os restos mortais das 62 vítimas a bordo do avião.

A aeronave estava voando normalmente até 13h21, quando parou de responder a chamadas, e o contato do radar foi perdido às 13h22, informou a Força Aérea Brasileira em um comunicado. Os pilotos não relataram uma emergência ou condições climáticas adversas.

O governo do Estado de São Paulo disse em um comunicado que as operações de resgate foram concluídas às 18h30 de sábado, com a identificação dos corpos do piloto e do copiloto por especialistas forenses. Os corpos da maioria das vítimas — 34 homens e 28 mulheres — já haviam sido levados ao necrotério da polícia de São Paulo para identificação.

Logo após a queda do ART 72-500, a Voepass havia informado que a aeronave transportava 57 passageiros e quatro tripulantes, dado atualizado no sábado com a confirmação da presença de outro passageiro, elevando o número de vítimas para 62.

Quatro pessoas com dupla cidadania estavam entre as vítimas, três venezuelanos e uma portuguesa, informou a Voepass, que operava a aeronave. Os venezuelanos eram um menino de 4 anos, sua mãe e avó, informou a emissora local Globo News.

A "caixa preta" do avião, contendo gravações de voz e dados de voo, estava passando por análise, informou o chefe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos - CENIPA, Marcelo Moreno, em uma entrevista coletiva em Vinhedo.

E serão as caixas pretas a revelar o que realmente provocou a queda do avião. Neste meio tempo, as suspeitas recaem, segundo especialistas, o gelo, que teria causado o estol fatal do voo ATR-72, a poucos quilômetros do aeroporto de Guarulhos.

Este é o acidente de avião mais grave no Brasil desde 2007 - quando um voo da Tam caiu no Aeroporto de Congonhas, causando 199 mortes.