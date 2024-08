Queda de avião em Vinhedo (SP) mata 61 pessoas

Vista aérea dos destroços de um avião que caiu com 61 pessoas a bordo em Vinhedo, estado de São Paulo, em 9 de agosto de 2024. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP) (AFP or licensors)

O avião acidentado era um ART 72, com 57 passageiros e 4 tripulantes a bordo. A aeronave, que saiu de Cascavel, tinha como destino São Paulo. O impacto foi en uma área residencial de Vinhedo, Estado de São Paulo.

Uma aeronave com 61 pessoas a bordo caiu numa zona residencial de Vinhedo, Estado de São Paulo, por volta das 13h22 locais da sexta-feira, 9, a poucos minutos da aterragem. Segundo as autoridades, não houve sobreviventes.

Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, a aeronave caiu na área do condomínio Residencial Recanto Florido, no bairro Capela, em Vinhedo, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos. A queda e o subsequente incêndio causaram danos a uma casa, mas sem causar vítimas entre aqueles que estavam na área do impacto do ART 72-500. Imagens da TV Globo mostraram uma grande área em chamas após o impacto.

A empresa proprietária do avião, VoePass Linhas Aéreas, confirmou que se tratava do voo 2283 com 57 passageiros e 4 tripulantes. O ART, um turboélice de 14 anos (diferente dos Airbus A320 e Boeing 737 que também possuem motores a jato), decolou de Cascavel, no Paraná, às 11h56 locais e tinha como destino São Paulo.

Segundo as plataformas que monitoram os movimentos aéreos, foi o quarto voo do dia do ART 72 (aeronave de fabricação europeia, fruto do consórcio conjunto Airbus-Leonardo). Os vestígios recolhidos – mas os dados terão de ser melhor analisados ​​– mostram que poucos momentos antes de cair o avião estava a uma altitude de 16.700 pés (5.090 metros) e avançava a uma velocidade de aproximadamente 241 quilômetros por hora. Repentinamente começou a perder altitude, precipitando 1.800 metros em cerca de trinta segundos.

O ART voava a 17 mil pés antes do acidente, e o gelo parece ser a principal causa do acidente, visto que para a região havia um alerta meteorológico de “gelo severo” para altitude entre 12 mil pés e 21 mil pés. O gelo é perigoso porque além de pesar no avião, coloca vários de seus sistemas fora de ação.

Investigadores relatam que existem vários vídeos que ajudarão na investigação e reconstruirão a dinâmica exata. Mas neste momento não escondem o espanto ao verem o avião cair “como uma folha” e com os pilotos incapazes de recuperar o controle da aeronave.

As primeiras avaliações técnicas falam de um plano em "flat spin", ou seja, uma rotação plana. Nesta dinâmica a aeronave gira em torno de si mesma, enquanto o nariz e a cauda giram em torno de um eixo horizontal, sem responder às ações normais do piloto. Segundo os especialistas, esta situação deixa muito pouco tempo para reagir.

2023 terminou com aqueles que são talvez os melhores dados desde a existência da aviação comercial: zero jatos caídos e nenhuma morte. As únicas mortes ocorreram no Nepal em 15 de janeiro de 2023, quando uma aeronave idêntica à que caiu no Brasil caiu no solo matando 72 pessoas. A investigação atribuiu a responsabilidade aos pilotos que trocaram as alavancas e “desligaram” os motores.

Fundada em 2019, a VoePass Linhas Aéreas – segundo a plataforma especializada ch-aviation – contava até hoje com 12 aeronaves em sua frota, todas turboélices e todos ARTs (42-500, 72-500 e 72-600) comprometidos em atender diversas rotas nacionais. Outra plataforma da indústria, a Cirium, mostra que existem mais de 800 ARTs em serviço em todo o mundo, o que equivale a pouco menos de 3% da frota de aeronaves comerciais.