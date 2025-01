Síria, esperança e liberdade para um país que quer ressurgir das ruínas

Reportagem sobre a vida de um povo que, sobre as ruínas de mais de meio século de ditadura, quer construir um futuro e uma felicidade há muito traídos. As promessas e as paixões daqueles que, em um punhado de dias, testemunharam, com a queda do baluarte de Assad, que “nada dura para sempre”

por Lucia Capuzzi

É a escuridão envolvente que anuncia a travessia da fronteira. O contorno da terra síria lentamente toma forma, protegido pelo manto escuro. As feições do jovem miliciano emergem gradualmente das sombras. É o aceno entusiasmado da única alfândega em atividade, esperando a nova administração que substituirá aquela que esteve no poder no país há meio século.

Suas ruínas estão por toda parte ao longo dos quatrocentos quilômetros da rota da fronteira com o Líbano até Damasco. Tanques, carros, cartazes gigantes de Hafez e Bashar al-Assad destruídos ou abandonados. No entanto, ao contrário das ruínas dos quase quatorze anos de guerra civil, elas não inspiram tristeza. Pelo contrário. Do caos da pequena revolução é liberada uma onda de entusiasmo coletivo. Aquela energia irreprimível típica da infância das grandes convulsões históricas, quando as pessoas sentem que encontraram seu destino perdido em suas próprias mãos. O momento mágico em que tudo parece possível e as promessas de felicidade ainda não foram traídas pelos novos mestres.

Aos poucos, o retorno à normalidade em Damasco

Como repórter, é um privilégio absoluto ter a oportunidade de assistir à história se desfazer e se recompor. E viver o desafio constante de traduzir as imagens recém-esboçadas em palavras. Escolhi algumas deles para compor meu alfabeto pessoal da insurreição síria. Um alfabeto incompleto para esboçar um mapa geopolítico do clima complexo pelo qual a nação está passando. Talvez, no entanto, um mapa de palavras possa ajudar a transmitir pelo menos uma pequena parte do emaranhado de paixões, esperanças e emoções contrastantes que o povo sírio está vivenciando neste amanhecer de cores incertas.

Para sempre

Al-Abad, para sempre. Durante 53 anos, “Assad para sempre” foi o leitmotiv da ditadura de Hefez primeiro e depois de Bashar. As multidões que, de norte a sul, celebraram o seu súbito desmoronamento, em apenas onze dias de marcha rebelde, transformaram-no no grito: “Mafi li al-abad” ou “nada dura para sempre”. As mães repetiram isso enquanto envolviam seus recém-nascidos na bandeira da nova Síria – com o verde substituindo o vermelho do Partido Ba'ath e as três estrelas das principais províncias do país no centro; as mulheres e os homens que marcharam com fotos de filhos, irmãos e amigos engolidos pelo buraco negro da repressão; os meninos ainda incrédulos com a ideia de poderem ter um futuro em sua terra natal depois de terem apenas desejado ir embora.

Era gritado por aqueles que tinham dúvidas sobre o novo rumo da nação à sombra de uma formação jihadista. Era sussurravam quer nas mesquitas como nas igrejas, mesmo nos bairros alauitas, a minoria - pouco mais de dois milhões de pessoas entre os 23 milhões de habitantes, 70 por cento sunitas - à qual pertencia o clã Assad e de onde provinham os líderes e os escalões mais baixos da forças de segurança e a feroz milícia Shabbiha, encarregada do “trabalho sujo”.

Se há um lugar contemporâneo onde o tempo mostrou sua dupla natureza de eternidade e extrema mobilidade, esse lugar é a Síria. A primavera de 2011 foi congelada em uma guerra civil sem fim, progressivamente removida da agenda da mídia e da lista de prioridades internacionais. Graças ao apoio da Rússia e do Irã, o regime de Assad resistiu às revoltas revolucionárias contra todas as probabilidades. A oposição secular e desarmada foi massacrada ou forçada a fugir. Grupos islâmicos e curdos continuaram a operar na periferia da nação. A situação parecia destinada a se arrastar para sempre.

Então, repentinamente, a ditadura implodiu: de fato, as tropas do HTS não encontraram obstáculos em sua marcha em direção à capital. “Sua queda tão rápida mostrou ao mundo o quão fraco era, não obstante a sua violência. Não foi HTS "a derrubá-lo". Ele apenas lhe deu o golpe final. O povo sírio já havia “derrubado” Bashar al-Assad de seus corações há muitos anos”, diz “abuna” Jihad Youssef, prior de Mar Musa, a comunidade monástica fundada pelo jesuíta italiano Paolo Dall’Oglio.

Padre Dall'Oglio

“Abuna Paulo”. O nome soou alto e claro na Rua Khaled Ibn Awalid, a principal via de Damasco, durante o funeral do dissidente Mazen al-Hamadeh em 12 de dezembro. Seu corpo torturado foi descoberto na prisão de Sednaya um dia após a fuga de Assad. Não se ouviu mais nada sobre Abuna Paolo desde julho de 2013. Durante aquelas semanas de verão, ele retornou à sua Síria natal, de onde havia sido expulso pelo regime no ano anterior. Ele foi a Raqqa, na época sob o jugo do Daesh, para tentar mediar a libertação de alguns reféns. Contudo, ele não conseguiu fazê-lo. Em 29 de julho, o religioso desapareceu. Ou melhor, foi feito desaparecer. Talvez pelos homens do Califado, talvez pelos comparsas da ditadura, talvez simplesmente por algum miliciano de baixa patente que não tinha ideia precisa de quem estava diante dele.

"Não me surpreende que suas fotos sejam carregadas por multidões em marchas. O rosto e as palavras de Paolo Dall'Oglio estão gravados no espírito dos sírios. É um dos ícones da nova Síria. Padre Paolo foi um dos primeiros a fazer o máximo para evitar o banho de sangue da guerra civil, tentando abrir um canal de diálogo entre as partes envolvidas. Infelizmente, o regime não o ouviu e optou por responder aos protestos pacíficos da população com punho de ferro”, afirma Jacques Murad, o primeiro colaborador de Dall’Oglio em Mar Musa na década de 1990 e atual bispo de Homs.

Esta última cidade é considerada a “capital da revolução”. Foi na sua "Praça do Relógio Novo" e en Daara que tiveram início os protestos de 2011. O massacre de centenas de manifestantes em 19 de abril de 2011 marcou o ponto de virada entre a Primavera e a guerra civil que provocou mais de meio milhão de mortes - 100.000 delas em prisões. regime —, treze milhões de deslocados e refugiados, mais de 150.000 desaparecidos segundo organizações humanitárias, mesmo que a lista oficial da Cruz Vermelha Internacional pare nos 35.000.

Pessoas se reúnem em frente a uma fonte de jato de água no centro de Damasco em 8 de janeiro de 2025 (Foto de LOUAI BESHARA / AFP)

As valas comuns

A extensão da terra clara está escondida por um alto muro branco. A única abertura é um portão de ferro, difícil de passar. Até 8 de dezembro, Ald Bukia, nos arredores de Qutayfa, a cerca de quarenta quilômetros de Damasco, era inacessível: soldados iranianos mantinham todos longe de seu centro de controle de telecomunicações. Instalações e cabos estão ainda lá: os militares de Teerã não tiveram tempo de desmontá-los na pressa de deixar a Síria. Antes de se tornar uma guarnição militar há três anos, Ald Bukia foi a principal vala comum que transformou Qutayfa na cidade dos desaparecidos.

Para lá eram levados milhares e milhares de corpos daqueles que morriam na prisão ou eram vítimas de execuções extrajudiciais. No final, eram tantos que, quando decidiram transferi-los, entre 2021 e 2022, encheram quatro caminhões por dia durante um mês.

Assim, foi necessário cavar outra grande fossa, novamente em Qutayfa, perto da Ponte de Bagdá, dentro de uma propriedade da Quarta Divisão, comandada por Maher Assad, irmão de Bashar. De acordo com a Força-Tarefa de Emergência Síria, pelo menos 100.000 pessoas foram enterradas lá. E este é apenas um dos muitos cemitérios clandestinos que, nas últimas semanas, continuam a surgir em solo sírio.

“O país inteiro era uma vala comum”, diz com desconforto Afez, um dos muitos que fazem fila em frente ao muro da dor, na rua Ibnel Roumi, onde fica o hospital Mujahed. Os cadáveres sem nome descobertos nas prisões são levados ao seu necrotério. Afez olha para ele com sentimentos ambivalentes: ele acha que não encontrará a foto de seu filho Hussein, que desapareceu uma noite em 2014, mas mesmo tempo sonha em encontrá-la para poder ao menos chorar o luto-não-luto que o está dilacerando. "Será que algum dia saberei o que aconteceu com ele? Você sabe por que o futuro não me assusta? Porque já passamos pelo pior."

Liberdade

Huriya. Depois de ter ficado presa pela garganta por mais de cinco décadas, “liberdade” — Huriya, para ser mais preciso — é a palavra que se ouve mais vezes repetida nas ruas de Damasco, Homs, Aleppo. Uma nova sensação que se reflete nas explosões espontâneas de alegria coletiva. Embriagados com o presente, os sírios tentam adiar ao máximo as questões sobre o futuro iminente. É difícil prever a evolução política da revolução. HTS quis tranquilizar a opinião pública nacional e internacional prometendo respeito aos direitos humanos e às minorias. A abolição do tão odiado serviço militar obrigatório – oficialmente de 18 meses, mas de fato extensível até dez anos – também recebeu grande consenso.

As origens jihadistas do principal grupo rebelde, no entanto, levantam muitas preocupações. É verdade que o líder, Ahmed al-Sharaa, conhecido como Mohammed al-Jonali, nos últimos dez anos, se distanciou primeiro do Daesh e depois da Al-Qaeda. Em Idlib, província do noroeste onde governa desde 2017, o HTS impôs a lei Sharia, aplicando-a, porém, com certa flexibilidade. Não só a polícia moral foi dissolvida, mas, desde 2022, houve importantes aberturas na liberdade de fé e na restituição de bens dos quais os cristãos foram privados. Graças ao controle alfandegário — e ao forte apoio turco — construiu uma rede de serviços básicos que estão ausentes no resto do país. Não será fácil replicar o modelo em escala nacional. A Síria está entrando em colapso. A guerra e as sanções internacionais destruíram a economia e reduziram 90% da população à pobreza.

Esperança

A Mesquita Omíada é o coração de Damasco. A enorme abóbada do grande bazar coberto leva ao pátio do antigo templo que se tornou uma igreja e, por fim um local de culto islâmico. Desde 8 de dezembro, as orações de sexta-feira estão incrivelmente lotadas. Da última vez, espalhou-se nas redes sociais a notícia de que haveria distribuição gratuita de alimentos no final. Pessoas de toda a capital e do resto da província correram para a mesquita. Era impossível conter o fluxo de pessoas que começava a pressionar. Na confusão, quatro pessoas morreram e dezesseis ficaram feridas. A tragédia de mulheres, homens e crianças aglomerados para receber uma cesta básica ajuda a dar concretude a esse número: 90% de pobres. Sem partir deste último não pode haver reconstrução material e política do país. As autoridades nacionais – independentemente da cor política e ideologia – não podem fazer isso sozinhas. Isso oferece à comunidade internacional a oportunidade de influenciar o novo curso. Mas não, como no passado, para ganhar contratos lucrativos e defender seus próprios interesses. A alavanca da remoção de sanções — crucial para reanimar a economia — pode ser usada para garantir que o HTS cumpra suas promessas de abertura e pluralismo. Os sírios, com sua resistência extraordinariamente vital, conquistaram o direito de não ter suas esperanças frustradas mais uma vez.