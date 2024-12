Sobreviventes da escuridão de Sednaya

A história dos horrores e esperanças dos sobreviventes das prisões sírias

por Beatriz Guarrera

Desde a queda do governo de Bashar al-Assad, ninguém ficou atrás dos seus poderosos portões, mas o seu nome continua a causar medo nas histórias dos sobreviventes: a prisão de Sednaya, 27 quilômetros a norte de Damasco, é um símbolo da repressão aos opositores políticos de Assad.

Os testemunhos das violações dos direitos humanos ali cometidas sucedem-se, em todos os meios de comunicação, desde que os milicianos das forças da oposição entraram na prisão e decretaram a liberdade para todos. É hora de falar, de denunciar, para muitos presioneiros. Falam os corpos dos vivos e também dos mortos, encontrados em diversas valas comuns descobertas a poucos quilômetros da prisão de Sednaya. Existem milhares deles e muitos levantaram a hipótese de que vêm de lá ou de outras prisões sírias.

Além disso, desde 2017 a Anistia Internacional denuncia uma campanha planejada pelo governo sírio de execuções extrajudiciais, por meio de enforcamentos. Havia documentado isto com o relatório intitulado "O matadouro de seres humanos: enforcamentos em massa e extermínio na prisão de Sednaya", que também relatava as condições desumanas de detenção dentro da prisão, incluindo tortura, negação sistemática de alimentos, água, medicamentos e cuidados médicos. Condições que foram confirmadas por aqueles que tiveram a sorte de sair vivos.

Umm Zeyad chora enquanto procura seu irmão, Mohammed Ateyah, que foi detido em 2012, na prisão de Sednaya, que era conhecida como um matadouro sob o governo de Bashar al-Assad na Síria, após a deposição de al-Assad, em Sednaya, Síria, 17 de dezembro de 2024. REUTERS/Amr Alfiky

«De 2013 até meados de 2014, passei um ano e meio em Sednaya – conta ao L'Osservatore Khaled, um sírio de 35 anos, hoje refugiado na Itália. Éramos cerca de noventa pessoas numa sala de quatro por quatro metros. Só podemos imaginar o que significa respirar num espaço tão pequeno."

Khaled – forçado a prestar serviço militar no exército de Assad, impossibilitado de fugir do país porque não tinha passaporte – lembra-se bem daqueles meses sombrios, que se seguiram à acusação de ter organizado uma manifestação pacífica, na época da “Primavera Árabe”. Os presos eram vendados dia e noite, para impedir que olhassem na cara dos carcereiros, passavam os dias sem dormir, só tinham um pedaço de pão e batatas cozidas para comer. Até mesmo tentar sentar no chão era um desafio: eles se agachavam um dentro do outro - relata Khaled em um documentário em vídeo - apoiando a testa nas costas do companheiro da frente, até se tornarem um único imenso corpo sofredor. Sem falar nas torturas que foram infligidas por qualquer meio àqueles que rtam chamados para fora da sala.

«Estou dando esta entrevista – especifica o homem – também porque todas as portas da prisão estão abertas. As pessoas saíram aos milhares: algumas enlouqueceram, adoeceram, todos nós precisamos de ajuda psicológica”.

Khaled diz que conseguiu sair da prisão graças à intervenção de seus pais, que pagaram uma grande quantia de dinheiro para ter notícias suas. A partir daí, outra Odisseia: um soldado considerado “desobediente” é enviado para a linha de frente da guerra. Assim, os seus dias oscilaram perigosamente entre a vida e a morte, como “um sorteio”. Da linha de frente em Aleppo, Khaled conseguiu então escapar e chegar à Líbia, onde pegou um barco, lutou pela sobrevivência no mar, até pedir asilo na Itália.

Pessoas olham fotos de pessoas desaparecidas e corpos, que se acredita serem de prisioneiros da prisão de Sednaya, que era conhecida como um matadouro sob o governo de Bashar al-Assad, na Síria, após a expulsão de Bashar al-Assad, no hospital Al Mojtahed em Damasco, Síria, 18 de dezembro de 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

«Quando saí de Sednaya – observa – tive muita sorte porque consegui fazer isso antes de mais nada com os pés, pude pensar de novo, amar, estudar, trabalhar, partir. Tem gente lá que morreu. Eu mesmo dormi em cima de duas pessoas que estavam mortas há uma semana e que não deixavam sair de suas celas."

Milhares de pessoas tiveram que esperar até 8 de dezembro, dia da queda de Assad, para ver a luz. Como Zuhair, um estudante da Universidade de Damasco que realizou atividades de videodocumentação na sua cidade, Daraa, e que foi arbitrariamente acusado de terrorismo, uma acusação difamatória associada a muitos jornalistas, conforme documentado por várias organizações de direitos humanos.

«Antes de 8 de dezembro – explica ao “L'Osservatore romano Zuhair, que sobreviveu seis anos nas prisões sírias, cinco dos quais em Sednaya – não tínhamos ideia do que estava acontecendo lá fora. De repente, começamos a ouvir disparos. A primeira ideia que nos veio à mente foi que poderia haver um motim dentro da própria prisão. Depois vieram à porta da nossa cela e abriram-na e disseram-nos que estávamos todos livres: “O regime caiu. Vocês podem sair. Vocêd podem voltar para suas casas."

Zuhair fala de uma alegria profunda mas também de muita descrença: «Não podíamos acreditar no que ouvíamos e não sabíamos se isso era verdade ou não, até sairmos da prisão, vimos toda a gente sair das celas, saindo para a rua e tentando chegar às suas casas.»

Apesar das condições de vida muito duras, o jovem diz que nunca desistiu e sempre cultivou a esperança: «Fizemos o nosso melhor dentro da prisão para continuarmos vivos. Alguns ensinaram outros a ler e escrever, como eu. Outros divulgaram práticas de enfermagem. Vivíamos com as luzes acesas 24 horas por dia dentro da prisão, sem nunca ver o sol." «Todos os sírios – observa Zuhair – dentro ou fora das prisões sacrificaram muito. Por isso, queremos que este sacrifício não seja em vão. Temos de nos unir para reconstruir novamente a Síria, onde ninguém seja morto, ninguém viva fora da lei. Juntos podemos construir uma Síria melhor».

Uma mulher chora após procurar parentes desaparecidos no necrotério do hospital Al-Mujtahid em Damasco, Síria, 14 de dezembro de 2024, depois que forças da oposição tomaram a capital, derrubando o presidente Bashar al-Assad. Pelo menos 36 presos da prisão de Sednaya, apelidada pela Anistia Internacional de "Matadouro Humano", foram levados a este necrotério para que os familiares pudessem identificá-los e enterrá-los. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

«É hora de aceitar que seus entes queridos foram mortos, rezar por eles e seguir em frente.» Isto é o que Anass diz sobre os muitos parentes dos prisioneiros que perderam a vida. O jovem refugiado sírio na França desde 2011 elaborou um banco de dados de vítimas de desaparecimentos forçados e violações dos direitos humanos. Como engenheiro de software, o seu envolvimento nesta área surgiu da necessidade de documentar o que se passava à sua volta, primeiro fundando uma pequena ONG e depois, depois de ter sido preso duas vezes e ter saído do país, colaborando com o Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas.

Tantos nomes, as vozes, lágrimas e as esperanças recolhidas por Anass nestes anos difíceis. Na verdade, seriam quase 130 mil as pessoas desaparecidas desde 2011, das quais muitos familiares procuraram notícias dia e noite na prisão de Sednaya, quando as portas foram abertas. «Gostaria que o mundo inteiro olhasse para as famílias dos desaparecidos que ainda precisam de ajuda». Certamente a paz que terão ao saberem a verdade sobre o destino dos seus entes queridos será um ponto de partida para reconstruir o futuro. «Temos muitas esperanças e também muitos desafios pela frente», explica Anass. «Gostaria que um dia alguém se lembrasse de Sednaya e fosse visitá-la não pela prisão, mas pela beleza da cidade vizinha. É uma das cidades mais bonitas, com maioria cristã”. No período do Natal sempre se vêem muitas luzes, de fato, que iluminam a esperança de uma nova vida.

Um homem busca informações sobre seus parentes dentro da prisão de Sednaya, apelidada pela Anistia Internacional de "Matadouro Humano", perto de Damasco, Síria, 12 de dezembro de 2024. Rebeldes sírios entraram em Damasco em 08 de dezembro de 2024 e anunciaram em uma declaração televisionada a "Libertação da cidade de Damasco e a derrubada de Bashar al-Assad", bem como a libertação de todos os prisioneiros. EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

Uma nova vida também para muitas mulheres com filhos libertadas de Sednaya. «Estamos tratando de um ex-prisioneiro que passou 8 anos na prisão de Sednaya – declararam os responsáveis ​​pelas atividades médicas e de saúde mental dos Médicos Sem Fronteiras em Idlib -. Hoje ele tem 27 anos. O filho tem 8 anos. A criança não sabe o que é um biscoito, uma árvore ou um pássaro, nem mesmo um brinquedo para brincar. Ele não sabe ler nem escrever. Ele viu sua mãe sofrer abusos físicos e sexuais. Foi muito difícil falar com ele."

Apesar do mal e das esperanças dos últimos dias, continua Khaled, a Síria hoje é como um homem dirigindo um carro no escuro, sem saber para onde ir. Precisamos parar e esperar o dia para entender se realmente haverá segurança, dignidade, justiça para todos, e então avaliar se será possível voltar. «É tempo de esperar», mas ainda assim «há esperança, as coisas acabam, não ficam para sempre».