Gaza. Unicef: pelo menos 74 crianças foram mortas na primeira semana de 2025

Segundo fontes locais, desde 26 de dezembro, oito bebês morreram de hipotermia. “Para as crianças em Gaza, o ano novo trouxe mais mortes e sofrimento devido aos ataques, à privação e à crescente exposição ao frio”, afirma a diretora-geral do Unicef, Catherine Russell, acrescentando que "um cessar-fogo já deveria ter ocorrido há muito tempo" e que "muitas crianças foram mortas ou perderam entes queridos no trágico início do novo ano”

Pelo menos 74 crianças teriam sido mortas em decorrência da violência incessante na Faixa de Gaza somente na primeira semana de 2025. As crianças teriam sido mortas em vários episódios em massa, incluindo ataques noturnos na Cidade de Gaza, Khan Younis e Al Mawasi, uma “zona segura” designada unilateralmente no sul. No ataque desta terça-feira, cinco crianças foram mortas em Al Mawasi.

“Para as crianças em Gaza, o ano novo trouxe mais mortes e sofrimento devido aos ataques, à privação e à crescente exposição ao frio”, disse a diretora-geral do Unicef, Catherine Russell. “Um cessar-fogo já deveria ter ocorrido há muito tempo. Muitas crianças foram mortas ou perderam entes queridos no trágico início do novo ano.”

Situação humanitária em Gaza fora de controle

A contínua falta de refúgios de base, combinada com as temperaturas do inverno, representa uma séria ameaça às crianças. Com mais de 1 milhão de crianças vivendo em tendas improvisadas e muitas famílias deslocadas nos últimos 15 meses, as crianças enfrentam riscos extremos. Desde 26 de dezembro, oito bebês morreram de hipotermia, uma grave ameaça para crianças pequenas que não conseguem regular a temperatura corporal.

A situação humanitária em Gaza está fora de controle. O número de caminhões de ajuda que entram em Gaza continua dramaticamente insuficiente para atender às necessidades mais básicas das famílias. A ordem civil entrou em colapso em grande parte em Gaza, e os produtos humanitários estão sendo saqueados.

Dramática situação humanitária, hospitais em colapso

Os poucos hospitais que ainda estão funcionando estão sobrecarregados. A destruição da infraestrutura civil deixou as famílias lutando para ter acesso à ajuda essencial, incluindo alimentos, água potável, saneamento e acesso à saúde.

O hospital Kamal Adwan, que era a única instalação médica operacional e o único hospital com uma unidade pediátrica no norte de Gaza, não está mais funcionando devido a um ataque no final do mês passado. Isso agravou ainda mais as já terríveis condições de atendimento médico na região.

Comunidade internacional deve agir com urgência

“Há muito tempo o Fundo das Nações Unidas para a Infância vem enfatizando que os abrigos inadequados, a falta de acesso à nutrição e aos cuidados médicos, a terrível situação da saúde e agora o clima de inverno colocam em risco a vida de todas as crianças em Gaza. Os bebês e as crianças com problemas de saúde são particularmente vulneráveis”, continuou Russell.

“As partes envolvidas no conflito e a comunidade internacional devem agir com urgência para acabar com a violência, aliviar o sofrimento e garantir a libertação de todos os reféns, especialmente as duas crianças restantes. As famílias devem pôr um fim a esse sofrimento inimaginável e ao calvário.”

Entrega de ajuda é questão de vida ou morte para as crianças

O Unicef apela às partes envolvidas no conflito para que cumpram suas obrigações segundo a lei humanitária internacional, que incluem cessar os ataques a civis, agentes humanitários e infraestrutura civil; atender às necessidades básicas dos civis; e facilitar o acesso humanitário rápido, seguro e sem obstáculos.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância também reitera seu apelo por uma melhoria imediata no contexto de segurança, incluindo a segurança dos caminhões de entrega de ajuda, para permitir que os agentes humanitários cheguem com segurança às comunidades que devem servir. A entrega de ajuda é uma questão de vida ou morte para as crianças em Gaza.