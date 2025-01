Gaza, mais de 45.800 mortos. Retomadas em Doha colóquios sobre reféns

Os escombros de um edifício residencial atingido por um bombardeio israelense na área de Saraya em al-Rimal, no centro da Cidade de Gaza. (AFP or licensors)

Com mais de 80 vítimas nas últimas 24 horas, o número de mortos na Faixa aumenta drasticamente. Negociações indiretas para chegar a um cessar-fogo e troca de prisioneiros são retomadas no Catar.

Vatican News

Cerca de 90 mortos nas últimas 24 horas, elevando para mais de 45.800 o número de vítimas palestinas na Faixa de Gaza desde 7 de outubro de 2023. O balanço foi fornecido pelo Ministério da Saúde do Hamas, que também denuncia cerca de 110.000 feridos e 11.000 desaparecidos, a maioria dos quais, segundo os palestinos, está sob os escombros. Ainda do lado palestino, o Ministério de Assuntos Religiosos também informa que as Forças de Defesa de Israel destruíram mais de 800 mesquitas, 19 cemitérios e danificaram 151 outros locais de culto em 2024.

Em Doha, a retomada das negociações

O exército israelense, por sua vez, informa que atingiu mais de 100 alvos na Faixa de Gaza durante o fim de semana e “eliminou”, como diz o Telegram, “dezenas de terroristas do Hamas”. A intensificação dos combates ocorre em um momento em que as negociações indiretas para um cessar-fogo e a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza foram retomadas em Doha, no Catar, depois de terem sido suspensas em dezembro. Apesar dos esforços diplomáticos, nenhuma trégua foi alcançada até o momento, além da obtida por quatro dias em novembro de 2023.

Os impasses

No momento, não há detalhes sobre essa nova rodada de negociações, que ocorre em um momento em que a pressão continua a aumentar sobre o governo israelense para fazer todo o possível para libertar os reféns. Até o momento, os principais pontos de atrito têm sido a natureza do cessar-fogo e a governança de Gaza após a guerra, com Israel se opondo categoricamente a permitir que o Hamas governe o território novamente.