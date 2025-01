Cessar-fogo no Oriente Médio em vigor, Hamas envia lista de reféns

Três mulheres estão na lista, entregue a Israel, com os nomes dos primeiros reféns que o Hamas decidiu libertar. Uma medida esperada que atrasou o anúncio do fim das hostilidades em pelo menos duas horas. Dois mil caminhões com ajuda humanitária são esperados.

Benedetta Capelli – Vatican News

O cessar-fogo em Gaza, que começou às 11h15, horário local, 06h15 no Brasil, depois que o Hamas atrasou o envio dos nomes dos reféns a serem libertados, já está em vigor. A primeira fase deveria ter começado nesta manhã, às 8h30, horário local, mas foi adiada após o atraso do movimento em divulgar os nomes das três mulheres libertadas. Elas são Romi Gonen, 23 anos, sequestrada em 7 de outubro de 2023 no ataque do Hamas ao festival de música. Emily Damari, 27 anos, que foi tomada como refém na mesma manhã durante o ataque ao kibutz de Kfar Aza, onde se encontrava também Doron Steinbrecher, enfermeira de 31 anos. Enquanto isso, milhares de policiais foram mobilizados em toda a Faixa de Gaza, de acordo com um plano do governo, para manter a ordem e a segurança: foi o que anunciou o escritório de informações do Hamas, conforme relatado pela mídia israelense.

A libertação dos reféns, que ocorrerá nesta tarde de domingo, faz parte do acordo assinado após 470 dias de guerra entre Israel e o Hamas e prevê uma primeira fase, com duração de seis semanas, com a libertação de 33 reféns e detidos palestinos, seguida de outras libertações e da retirada israelense. Por fim, a reconstrução de Gaza e uma nova estrutura de governo sob a supervisão do Egito, Catar e das Nações Unidas.

Ataques antes da trégua

Os ataques não cessaram nem mesmo nesta manhã de domingo. Na Faixa de Gaza, o número de mortos nos ataques israelenses é de 13 e 25 os feridos. Na frente política israelense, fora da coalizão que apoia o governo de Netanyahu, o Poder Judaico, uma formação de extrema direita à qual pertence o partido do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir. Dois mil caminhões que transportam ajuda humanitária e mercadorias do lado egípcio da passagem de Rafah estão se preparando para entrar em Gaza. Inclui alimentos, roupas, suprimentos médicos, tendas, produtos de higiene e outros itens essenciais. Fontes egípcias ainda informam que 50 ambulâncias entraram em Gaza pela passagem de Rafah, que foi reaberta nesta manhã pela primeira vez desde maio último.