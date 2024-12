40.000 crianças afetadas por consequências do terremoto em Vanuatu

Terremotos são normais nesta nação da Oceania - em uma região conhecida como “Melanésia - composta por 80 ilhas e lar de 330.000 pessoas, mas o tremor aterrorizante de terça-feira foi diferente de tudo que eles já haviam sentido antes. Com o epicentro a 30 quilômetros da costa e a uma profundidade de 57 quilômetros, o terremoto foi seguido por centenas de tremores secundários.

Vatican News

Estima-se que 40 mil crianças necessitam de assistência humanitária após o devastador terremoto de magnitude 7,3 que atingiu Vanuatu em 17 de dezembro. Terremotos são normais nesta nação da Oceania - em uma região conhecida como “Melanésia - composta por 80 ilhas e lar de 330.000 pessoas, mas o tremor aterrorizante de terça-feira foi diferente de tudo que eles já haviam sentido antes. Com o epicentro a 30 quilômetros da costa e a uma profundidade de 57 quilômetros, o terremoto foi seguido por centenas de tremores secundários.

Segundo as autoridades, até a quarta-feira, 18, haviam sido confirmadas 14 mortes e mais de 200 feridos. Países e organizações humanitárias estão enviando ajuda. As equipes de busca estão sendo acompanhadas nesta quinta-feira, 19, por especialistas chegados da Austrália, Nova Zelândia e França.

A área mais atingida foi o centro de Port Vila. Algumas ilhas e vilarejos remotos perto do epicentro do terremoto sofreram deslizamentos de terra. Os danos à infraestrutura foram extensos — incluindo hospitais, estradas, prédios, dois grandes reservatórios de água e gasodutos — disse o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários na quarta-feira.

Os esforços de resposta foram prejudicados por problemas de acesso. Um deslizamento de terra massivo bloqueou o porto marítimo, limitando o transporte de suprimentos essenciais e pessoal, disse a agência da ONU. As principais estradas e pontes que ligam o aeroporto e o porto principal também foram gravemente danificadas. O aeroporto estava aberto apenas para uso humanitário nesta quinta-feira, mas a pista foi considerada operacional e a retomada dos voos comerciais será considerada na sexta-feira. Além disso, as redes de telecomunicações na maioria das áreas estão interrompidas ou são intermitentes.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância enviou kits de primeiros socorros comunitários, kits de saúde de emergência interagências (IEHKs) e tendas para apoiar a continuidade dos serviços essenciais de saúde, além de fornecer água potável às unidades de saúde.

“A prioridade imediata é chegar às crianças e às famílias com o apoio vital de que necessitam. O UNICEF está na região, trabalhando com o governo, organizações da sociedade civil e outros parceiros para apoiar os esforços de resposta à emergência”, afirmou Eric Durpaire, chefe do Escritório do UNICEF no Pacífico Vanuatu.

À medida que as necessidades forem confirmadas, o UNICEF continuará a apoiar as crianças e as famílias com intervenções que salvam vidas, que incluem o restabelecimento do abastecimento de água e a distribuição de produtos essenciais, e a mobilização de parceiros para proporcionar acesso a água potável e higiene, nutrição e serviços de saúde, educação, protecção infantil e protecção social.