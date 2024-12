Terremoto de magnitude 7.3 causa mortes e destruição em Vanuatu

Localizado na Oceania, na região denominada Melanésia, o território de Vanuatu é formado por 83 ilhas que ocupam o arquipélago das Novas Hébridas.

Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu nesta terça-feira, 17, a capital de Vanuatu, Port Vila, matando pelo menos seis pessoas e danificando dois reservatórios e um hospital, de acordo com a mídia local e as Nações Unidas. Imagens de câmeras de segurança do momento em que o terremoto ocorreu mostraram pessoas correndo em pânico em uma garagem e carros balançando no chão. O aeroporto internacional de Port Vila foi fechado, afirmou o Alto Comissariado de Vanuatu em Canberra.

O Serviço Geológico dos EUA disse que o tremor principal ocorreu a uma profundidade de 10 km e foi seguido por meia dúzia de tremores secundários que atingiram Vanuatu após o terremoto inicial, mostraram dados do USGS. Vários foram fortes o suficiente para serem sentidos em Port Vila. Após algumas horas, o Sistema de Alerta de Tsunami dos EUA cancelou um alerta inicial de tsunami para Vanuatu.

O Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários estimou que 116.000 pessoas foram afetadas pelo terremoto. Ele disse que houve seis mortes não confirmadas e danos aos dois principais reservatórios de água.

A emissora nacional VBTC mostrou imagens de veículos esmagados sob os escombros de prédios desabados e pedras espalhadas por uma rodovia. Imagens de drones mostraram deslizamentos de terra perto de um terminal de embarque. Um funcionário do hospital de Port Vila disse à VBTC que seis pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas. Os esforços de resgate para encontrar pessoas presas em prédios desabados continuaram à noite, disse um policial à mídia local.

O primeiro-ministro interino, Charlot Salwai, declarou estado de emergência e disse que um toque de recolher seria imposto por sete dias nas áreas mais afetadas. Foi pedida ajuda internacional.

O Ministério das Relações Exteriores francês, ao expressar às autoridades e à população atingida sua "total solidariedade", bem como "as condolências às famílias que perderam entes queridos, assegurou que a França está pronta a enviar qualquer ajuda quando solicitada, para contribuir com as operações emergência.

Paris também comunica a ativação do "Mecanismo FRANZ para a coordenação da ajuda humanitária emergência entre França, Austrália e Nova Zelândia".

A ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, disse que houve danos significativos e que a Austrália estava se preparando para enviar assistência, incluindo busca e resgate urbano e equipes médicas de emergência na quarta-feira.

*Com informações das Agências Reuters, AFP, Ansa