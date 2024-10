Prodi: o ataque às forças de paz da ONU, símbolo da ausência da diplomacia

O ex-primeiro-ministro italiano e presidente da Comissão Europeia apoia o apelo do papa para que se respeite a Unifil no Líbano: ou nos identificamos com as Nações Unidas, ou a pouca ordem que existe vai para o vazio. A esperança de que, pelo menos após as eleições nos EUA, haja diálogo entre a China e os EUA e as águas se acalmem.

Antonella Palermo – Vatican News



“Os ataques contra posições da missão da Unifil são inaceitáveis”, disse o Alto Representante Europeu para Assuntos Externos e Política de Segurança, Josep Borrell, ao chegar ao Conselho de Assuntos Externos em Luxemburgo, anunciando o acordo dos 27 Estados membros em apoio da força de paz da ONU. É absolutamente inaceitável, disse ele, atacar as tropas da ONU”. Enquanto isso, o exército israelense está pedindo aos civis libaneses que evacuem mais 25 vilarejos no sul do país. No norte da Faixa de Gaza, várias pessoas teriam sido mortas em um ataque de artilharia israelense a um centro de distribuição de alimentos da UNRWA (agência da ONU para refugiados palestinos) em Jabalia. Romano Prodi, ex-primeiro-ministro italiano e presidente da Comissão Europeia, comenta à mídia do Vaticano sobre o apelo do Papa Francisco no Angelus deste domingo para que a missão da ONU seja respeitada.



Presidente, como o senhor recebeu o apelo feito neste domingo pelo Papa para que as forças de paz da ONU no Líbano sejam respeitadas?



Recebo-o com esperança, pois é a única palavra que podemos ter. A situação de fato é muito pesada. Há eventos que nunca vimos em nossa história. Atirar contra as tropas da ONU é algo diferente. O que você quer, fazer guerra contra o mundo? Ou nos identificamos com a ONU, ou o pouco de ordem que existe vai para o vazio. Além disso, também tenho um problema pessoal, no sentido de que a organização mais forte dessa missão foi feita pelo meu governo, pelo secretário da ONU e para grande satisfação do ministro das Relações Exteriores de Israel, com quem me lembro de termos feito um “pacto de ferro”, como era chamado. Porque o governo israelense e o governo libanês estavam de acordo. Essas coisas não podem ser rompidas sem causar grandes danos ao mundo.

Nos últimos anos, o que fez com que a situação se degenerasse a tal ponto?



O mundo está cada vez mais dividido. Esperávamos que, após a queda do muro (Berlim, Ed.), houvesse um momento de unidade, de cooperação. E houve. Então, pouco a pouco, as tensões aumentaram e o mundo hoje está cada vez mais dividido em dois blocos: o oeste (ocidente) contra o resto (o resto do mundo), dizem eles. Isso é exatamente o que não pode acontecer. Não há interesse do Ocidente e isso é uma tragédia para o resto do mundo. Mas temos que esperar pelas eleições nos EUA, dessa incerteza americana Netanyahu está obviamente tirando proveito e temo que não possamos falar sobre paz por um tempo.



Na sua opinião, qual é a estratégia, se é que existe uma estratégia clara, que o primeiro-ministro israelense está adotando?



Conquistar todo o território, basicamente uma ação de expulsão de toda a presença palestina. Para confrontar a comunidade internacional com um estado de coisas. Além de Jerusalém, já temos 500 mil colonos na Palestina. Portanto, isso já foi feito.



Hezbollah, Irã e o Hamas têm a intenção de combater essa ação....



No momento, eles não têm força para fazer nada. No terreno, a força de Israel é realmente preponderante. Veremos como as relações internacionais evoluirão, mas certamente há uma superioridade militar reconhecida por todos, isso é um fato. Depois, há outro problema: aquela frase maravilhosa do Papa “a guerra mundial em pedaços” infelizmente é muito verdadeira. Estamos atentos ao conflito entre árabes e israelenses, mas todo o Oriente Médio está em tumulto. Pense no que está acontecendo no Sudão, no Mar Vermelho.... Tudo isso faz com que os países agora estejam se aproximando de um lado ou de outro com uma instabilidade impressionante. E, é claro, seria necessária uma conferência internacional nesses casos, mas não sou tão ingênuo a ponto de pensar que isso pode acontecer em um tempo viável e rápido. Espero que, pelo menos após as eleições nos EUA, haja um diálogo entre a China e os EUA que, de alguma forma, acalme as águas.

De fato, o Papa mencionou mais uma vez o Sudão, Mianmar, Haiti, Ucrânia...



E, é claro, Mianmar e Haiti estão fora dessa área com um drama adicional, dramas que, no entanto, são “isolados”. Todos os países que listamos são peças de um único mosaico.

Mas por que a diplomacia parece estar encalhada?



Não parece, ela está encalhada. Ela não está nem aí para a Ucrânia, é uma situação incrível. O ataque à guarnição da ONU me preocupou porque é o símbolo mais óbvio da falta de diplomacia.



Trata-se de uma deficiência da própria diplomacia ou de uma presunção de superioridade que vai contra tudo e todos?



Esta é a era da força. E a diplomacia está encurralada em um canto. Claramente, o enfraquecimento da ONU não é um fato de hoje, é algo longo e progressivo. As grandes potências a substituíram, o Conselho de Segurança marginalizou a Assembleia da ONU. No entanto, esse novo passo é simbólico porque nunca antes eles haviam se armado contra aqueles que representam a mais alta diplomacia do mundo, a ONU.



Presidente, o senhor sempre valorizou o papel de um Mediterrâneo de paz. O senhor está desanimado?



Sim, recentemente fiz a proposta de universidades mistas e iguais entre o Norte e o Sul do Mediterrâneo para recriar pelo menos as relações que eram melhores nos últimos anos do Império Otomano do que hoje. Chegamos a esse absurdo. Mas tudo é fadigoso, não há impulso da União Europeia para pensar no futuro do Mediterrâneo, para construir lugares comuns onde os jovens possam crescer. Porque a política atual só pensa a curto prazo. São necessários anos para fazer essas coisas. A democracia está em crise, de fato. O pensamento a longo prazo está em crise, é forçado, a democracia - desculpe-me por usar esse termo - a pensar apenas nas próximas eleições.