O Papa: a guerra é uma ilusão. Respeitar as forças de paz da ONU

A destruição da cidade de Nabatiyeh, no sul do Líbano (Afp) (AFP or licensors)

Após a oração mariana do Angelus, o Papa recordou os conflitos no Oriente Médio, na Ucrânia, pedindo que seja dado espaço à diplomacia e ao diálogo.

Mariangela Jaguraba - Vatican News

Após a oração mariana do Angelus deste domingo (13/10), o Papa Francisco disse que continua "acompanhando com preocupação o que está acontecendo no Oriente Médio". "Mais uma vez, peço um cessar-fogo imediato em todas as frentes. Que sejam percorridos os caminhos da diplomacia e do diálogo para alcançar a paz", frisou o Papa, acrescentando:

Estou próximo de todas as populações envolvidas, na Palestina, em Israel e no Líbano, onde peço que as forças de paz da ONU sejam respeitadas. Rezo por todas as vítimas, pelos deslocados, pelos reféns, que espero que sejam libertados imediatamente, e espero que esse grande sofrimento inútil, gerado pelo ódio e pela vingança, chegue logo ao fim.

A seguir, Francisco reiterou que "a guerra é uma ilusão, é uma derrota, nunca trará paz, nunca trará segurança, é uma derrota para todos, especialmente para quem se considera invencível". "Parem, por favor", acrescentou.

Faço o meu apelo para que os ucranianos são sejam deixados a morrer de frio, para que cessem os ataques aéreos contra a população civil, que é sempre a mais afetada. Chega de matar inocentes!