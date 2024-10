Líbano: Unicef, “mais de 690 crianças feridas nas últimas seis semanas"

Vatican News "Mais de 690 crianças foram feridas no Líbano nas últimas seis semanas". É o que escreve o Unicef esta sexta-feira (04/10), apontando que o número de crianças feridas no conflito aumentou "dramaticamente" desde 20 de agosto. "Esse conflito desastroso está cobrando um preço altíssimo às crianças", declarou a diretora regional do Unicef, Adele Khodr: "Os médicos nos contam que tratam de crianças ensanguentadas, machucadas e fraturadas que estão sofrendo física e mentalmente. Muitas sofrem de ansiedade, flashbacks e pesadelos relacionados às explosões. Nenhuma criança deveria ser submetida a situações tão horríveis". Mais de 100 crianças mortas somente nos últimos 11 dias Leia também 02/10/2024 Unicef denuncia rápida deterioração da situação das crianças no Líbano O Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia a rápida deterioração da situação das crianças no País dos Cedros. Lançado um apelo de 105 milhões de dólares para os próximos ... As lesões mais comuns registradas entre as crianças incluem concussões e lesões cerebrais traumáticas devido ao impacto das explosões, ferimentos por estilhaços e lesões nos membros. A perda auditiva causada pelas explosões também é comum, escreve a organização de ajuda humanitária. De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, pelo menos 127 crianças foram mortas nos últimos doze meses, incluindo mais de 100 somente nos últimos 11 dias. "Esses não são apenas números. São crianças inocentes que tinham sonhos e um futuro como qualquer outra criança", acrescenta Khodr. Fumaça sobe sobre os prédios nos subúrbios do sul de Beirute após um ataque israelense, em 4 de outubro de 2024 (AFP) Mais de 400 mil crianças deslocadas de suas casas Enquanto isso, estima-se que mais de 400.000 crianças tenham sido deslocadas de suas casas, lutando contra o medo, a ansiedade, a destruição e a morte em um ambiente incerto e desconhecido, sem saber quando poderão voltar para casa ou para a escola. O Unicef está particularmente preocupado com o impacto de longo prazo desses eventos na saúde mental delas. O sistema de saúde libanês está "sobrecarregado pelo número crescente de vítimas e foi diretamente afetado pelo conflito: pelo menos 10 hospitais foram danificados, incluindo uma unidade de terapia intensiva neonatal". Apelo por um cessar-fogo urgente Leia também 03/10/2024 Agressão ao Líbano, bispos maronitas: comunidade internacional assuma suas responsabilidades Os bispos maronitas condenam a prolongada agressão israelense, que tem causado centenas de mártires e vítimas. Ao mesmo tempo, pedem à comunidade internacional que "assuma suas ... Em resposta, o Fundo das Nações Unidas para a Infância entregou 100 toneladas de suprimentos médicos de emergência, e outras 40 toneladas são esperadas para o fim de semana. Esses suprimentos foram distribuídos a hospitais, centros de assistência de base à saúde, clínicas temporárias e primeiros-socorros para apoiar os cuidados que salvam vidas de famílias, especialmente mulheres grávidas e crianças, em todo o Líbano, diz a organização, acrescentando que está apoiando serviços médicos em 50 refúgios e sessões de apoio psicossocial. Dada a escala das necessidades no Líbano, o Unicef faz um apelo urgente à comunidade internacional para que "mobilize apoio humanitário e garanta que as rotas de suprimento para o Líbano permaneçam abertas, permitindo a entrega segura e rápida de ajuda que salva vidas para as crianças necessitadas" e continua pedindo "um cessar-fogo urgente", instando todas as partes a "proteger as crianças e a infraestrutura civil e garantir que os agentes humanitários possam chegar com segurança aos necessitados, de acordo com suas obrigações sob o direito internacional humanitário".