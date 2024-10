Unicef denuncia rápida deterioração da situação das crianças no Líbano

O Fundo das Nações Unidas para a Infância denuncia a rápida deterioração da situação das crianças no País dos Cedros. Lançado um apelo de 105 milhões de dólares para os próximos três meses. Estima-se que mais de 300.000 crianças tenham sido deslocadas de suas casas. O Unicef e seus parceiros atenderam mais de 50.000 pessoas em mais de 200 abrigos coletivos nas províncias do sul do Líbano, Beirute, Monte Líbano, norte do Líbano, Bekaa e Baalbek-Hermel

Vatican News

Ouça e compartilhe

A perigosa escalada do conflito no Líbano levou a uma rápida deterioração da situação das crianças, cujas necessidades excedem a velocidade com que as agências humanitárias podem responder com intervenções que salvam vidas, alertou o Unicef em seu apelo por 105 milhões de dólares para os próximos três meses.

Os fundos são urgentemente necessários para fornecer ajuda essencial às crianças em necessidade desesperada, manter os serviços básicos no Líbano - incluindo abastecimento de água potável, apoio psicossocial e aprendizado - e se preparar para qualquer nova escalada das hostilidades.

Escalada das hostilidades é catastrófica para as crianças

Leia também 02/10/2024 Líbano, a solidariedade dos caldeus do Curdistão com os que fogem da guerra A Igreja de Irbil está ao lado dos libaneses deslocados em um momento de grave crise. Preocupação com a comunidade cristã que se encontra “sob o fogo cruzado do conflito em ...

O Fundo das Nações Unidas para a Infância estima que mais de 300.000 crianças tenham sido deslocadas de suas casas. As famílias deslocadas não têm acesso suficiente a água, alimentos, cobertores, medicamentos e outros suprimentos essenciais. Essas crianças vivem em um pesadelo, lutando contra o medo, a ansiedade, a destruição e a morte, traumas que podem ter consequências para toda a vida.

“A escalada das hostilidades é catastrófica para todas as crianças no Líbano”, disse Edouard Beigbeder, representante do Unicef no Líbano. “Isso instilou um medo inimaginável em suas vidas, pois elas estão cercadas de incerteza e violência. Inúmeras crianças permanecem em grave perigo, expostas a ataques constantes, deslocamento forçado e impossibilitadas de contar com um sistema de saúde sobrecarregado e com poucos recursos. O Unicef está respondendo às necessidades mais imediatas e críticas das crianças no Líbano, mas precisa de apoio urgente para sustentar e expandir sua resposta”.

Atuação do Unicef na última semana no País dos Cedros

Leia também 24/09/2024 Ao menos 50 crianças mortas em ataques israelenses contra Hezbollah no Líbano Somente na segunda-feira, pelo menos 50 crianças foram mortas no Líbano. Isto é mais do que o número de crianças mortas no Líbano nos últimos 11 meses.

Na última semana, o Fundo das Nações Unidas para a Infância intensificou significativamente suas operações para atender às necessidades imediatas das crianças e famílias afetadas por essa crise. Trabalhando em estreita colaboração com o governo libanês, o órgão da Onu e seus parceiros alcançaram mais de 50.000 pessoas em mais de 200 refúgios coletivos nas províncias do sul do Líbano, Beirute, Monte Líbano, norte do Líbano, Bekaa e Baalbek-Hermel. O Unicef forneceu às famílias nos abrigos água potável, colchões, sacos de dormir, cobertores, kits de higiene, kits de dignidade e kits para bebês, além de serviços de saúde, proteção infantil, nutrição e apoio psicossocial.

Em setembro, o Unicef entregou cerca de 100 toneladas de suprimentos médicos de emergência a hospitais e unidades de saúde que enfrentam sérias carências. Mais suprimentos médicos, incluindo medicamentos essenciais e kits de saúde de emergência, serão entregues nos próximos dias para apoiar as equipes de resposta a emergências e os hospitais que tratam os feridos.

Escala e ritmo das necessidades no Líbano são avassaladores

Leia também 30/09/2024 Patriarca Raï: assassinato de Nasrallah “abre uma ferida no coração dos libaneses" O Patriarca maronita reitera que “a comunidade internacional é chamada a tomar medidas sérias para interromper o ciclo de guerra, morte e destruição", "preparando o terreno para ...

No entanto, a escala e o ritmo das necessidades no Líbano são avassaladores. O Fundo das Nações Unidas para a Infância faz um apelo urgente à comunidade internacional para que mobilize apoio humanitário e garanta que as rotas de abastecimento no País dos Cedros permaneçam abertas, permitindo a entrega rápida e segura de suprimentos essenciais às crianças necessitadas.

“As casas das crianças foram destruídas e, para muitas delas, suas vidas correm o risco de mudar para sempre”, acrescentou Beigbeder. “Muitas foram deslocadas várias vezes, perdendo casas, pais e entes queridos. Essas crianças têm direito à proteção e aos serviços vitais dos quais dependem, como instalações médicas e abrigos. O órgão da Onu tem prestado assistência às crianças no Líbano há décadas e estamos comprometidos em permanecer e prestar serviços neste momento crítico”, declarou ainda o representante do Unicef país médio-oriental.