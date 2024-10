Líbano. Alarme do Unicef: com a guerra, mais uma emergência de deslocados

Número dramático de mortos após o ataque israelense ao vilarejo cristão de Aitou, com mais de 20 mortos. Novos bombardeios também em Gaza, com dezenas de mortos

A escalada do conflito no Líbano gerou centenas de milhares de pessoas deslocadas: mais de 400.000 crianças tiveram que deixar suas casas nas últimas três semanas. Esse é o alarme dado pelo Unicef, por meio das declarações de seu vice-diretor executivo, Ted Chaiban, que falou de Beirute sobre o risco de uma “geração perdida” no País dos Cedros, que enfrenta várias crises e está mergulhado na escuridão da guerra. “O que me impressionou foi que, em apenas três semanas de guerra, tantas crianças foram afetadas”, disse Chaiban, observando também que “1,2 milhão de crianças estão privadas de educação”.

Enquanto isso, um número dramático de vítimas vem do vilarejo de maioria cristã de Aitou, no norte do Líbano, onde esta segunda-feira houve 21 mortos e oito feridos vítimas de um ataque israelense. De acordo com a Cruz Vermelha libanesa, o ataque destruiu um prédio inteiro que abrigava pessoas que haviam se refugiado no local devido aos bombardeios israelenses no sul do Líbano. E outros ataques israelenses foram registrados na área de Khosh al-Sayed Ali, na fronteira sírio-libanesa, perto de Baalbek, no vale libanês.

Onu reafirma importância da missão da Unifil no Líbano

Os 15 membros do Conselho de Segurança da Onu, por sua vez, reafirmaram a importância da missão da Unifil no Líbano, reconhecendo “a necessidade de mais medidas práticas para implementar a resolução 1701, que estabelece seu mandato”. O jornal Times of Israel também destaca que os Capacetes Azuis da Onu permanecerão em todas as suas posições no Líbano, apesar dos pedidos israelenses para que se desloquem, após os ataques israelenses nos últimos dias e os cinco soldados da força de paz da Onu feridos. “Foi tomada a decisão de que a Unifil permanecerá atualmente em todas as suas posições, apesar dos pedidos das Forças de Defesa de Israel para abandonar as posições nas proximidades da Linha Azul”, disse o chefe da missão de manutenção da paz da Onu, Jean-Pierre Lacroix.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) afirmam ter atingido cerca de 230 alvos na Faixa de Gaza e no Líbano em 24 horas. Um morto e três feridos é o primeiro balanço de um suposto ataque terrorista que ocorreu na rodovia entre Ashdod e Yavne, no sul de Israel. O agressor abriu fogo em dois lugares, atingindo as pessoas. Um homem gravemente ferido morreu durante o transporte para o hospital, enquanto o agressor foi morto.

Situação continua dramática também em Gaza

A situação continua dramática também em Gaza. Pelo menos 55 mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino, foram vítimas de novos bombardeios israelenses. Assim, o número de mortos subiu para 42.344 e o número de feridos para 99.013 desde o início das operações israelenses em Gaza. Enquanto isso, o Unicef anunciou que mais de 90.000 crianças com menos de 10 anos de idade na região central de Gaza receberam a vacina contra a pólio durante o primeiro dia da segunda rodada da campanha de vacinação.

Por fim, do Qatar, o emir Tamim bin Hamad Al-Thani alertou para o fato de que Israel teria decidido deliberadamente expandir o que ele chamou de “uma agressão para implementar projetos planejados com antecedência na Cisjordânia e no Líbano”.