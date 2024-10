Apelo do Santo Padre: rezemos pela paz, lutemos pela paz

No final da audiência geral desta quarta-feira (16/10), o Papa voltou seu pensamento para os países afetados pela guerra: Ucrânia, Palestina, Israel, Mianmar e, mais uma vez, exortou a não se esquecer que “a guerra é uma derrota”. O Santo Padre recordou o testemunho do beato Popiełuszko: “Que ele vos sustente na construção da unidade no espírito da verdade e no respeito pela dignidade humana”

Vatican News Orar pela paz, lutar pela paz. Mais uma vez o Papa Francisco renovou seu apelo aos fiéis, e não somente, diante de um mundo devastado pela violência. No final da audiência geral na Praça de São Pedro, nesta quarta-feira (16/10), o Pontífice, durante suas saudações em italiano - acrescentando do texto escrito – fez uma veemente exortação a se lembrarem das áreas afetadas por conflitos. “Não nos esqueçamos dos países em guerra. Não nos esqueçamos da atormentada Ucrânia, da Palestina, de Israel, de Mianmar”. A guerra é uma derrota O Papa reiterou que “a guerra sempre, sempre, é uma derrota”. “Não nos esqueçamos disso – acrescentou - e rezemos pela paz”. “Lutemos pela paz”. A memória do beato Popiełuszko Em suas saudações em polonês, Francisco recordou o testemunho do sacerdote beato Jerzy Popiełuszko por ocasião uma conferência realizada em Roma no 40º aniversário de seu martírio, em outubro de 1984, durante o regime comunista na Polônia. Que esse beato, que ensinou a vencer o mal com o bem, vos apoie na construção da unidade no espírito da verdade e no respeito pela dignidade da pessoa humana. Saudações Ainda no final da audiência geral, o Pontífice saudou os participantes do simpósio mundial da Rádio Maria, provenientes de diversos países, e os exortou a “difundir os valores da fraternidade e da solidariedade, fazendo reverberar a vida da Igreja”. Em seguida, lembrou que esta quinta-feira, 17 de outubro, a Igreja celebra a memória litúrgica de Santo Inácio de Antioquia, “um pastor que ardia de amor por Cristo”. Que seu exemplo ajude todos a redescobrir a alegria de ser cristão. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui