Comunicações sociais: Revista Terrasanta, primeira edição de 2025 dedicada ao Jubileu

Intitulada “Um ano de esperança”, a edição de janeiro-fevereiro de 2025 da revista Terrasanta dedica o dossiê do primeiro número deste ano ao Ano Santo. O sumário da revista fundada pelos franciscanos em Jerusalém em 1921 e desde 2006 publicada em Milão, norte da Itália, oferece informações históricas e culturais, como os vínculos com os jubileus judaicos, a veneração das relíquias que chegaram de Jerusalém graças a Santa Helena e a exposição do Santo Sudário.

Um olhar especial, diz um comunicado de imprensa das Edições Terrasanta, é dado às comunidades cristãs no Oriente Médio que lutam contra guerras e situações econômicas graves, em busca de esperança. Na primeira edição do ano, pode-se ler a reflexão que o Custódio da Terra Santa, padre frei Francesco Patton, desenvolve em sua coluna.

Síria, os riscos do novo poder islâmico sobre os cristãos

A “reportagem de capa” de Giuseppe Caffulli, “Síria, queda de um ditador”, aprofunda os recentes acontecimentos no país e o impacto e os riscos do novo poder islâmico sobre os cristãos. Entre os testemunhos coletados, encontra-se o do padre frei Firas Lutfi, superior dos franciscanos em Damasco.

Ao Líbano, por sua vez, é dedicada a reportagem feita em Beirute por Jacopo Mocchi, contando Souk el Tayeb, o mercado que se tornou uma cozinha comunitária em resposta à crise dos deslocados causada pela recente guerra com Israel.

Gaza, acusações de crimes de guerra contra Israel

Na seção sobre arqueologia, Giampiero Sandionigi fornece uma atualização sobre o trabalho de investigação em andamento na Basílica do Santo Sepulcro, “De pedreira a local de culto”. Nesse local, arqueólogos da Universidade Sapienza de Roma estão trabalhando desde 2022, buscando a confirmação de informações por meio da comparação com fontes antigas.

Por fim, a edição atual inaugura uma nova coluna de Hana Bendcowsky, do Centro Rossing para a educação e o diálogo em Jerusalém, ativista israelense comprometida com o diálogo judaico-cristão na Terra Santa, e oferece dados sobre o abastecimento de água em Gaza, um cenário dramático que levanta acusações de crimes de guerra contra Israel.

(com Sir)