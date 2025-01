Presidente dos bispos EUA: acusação do governo Trump sobre Igreja e migrante é falsa

“Gastamos mais do que recebemos para ajudar os pobres. Sempre insistimos no respeito à lei, mas precisamos responder à situação concreta. Se há alguém que veio para cá, mesmo que ilegalmente, e precisa de assistência, devemos ajudá-lo porque é o próprio Cristo que nos pede para fazer isso", afirma dom Broglio. “Temos que responder àqueles que têm dificuldades e continuaremos a conversar com os membros do Congresso para reformar a lei de migração", reitera o presidente dos bispos estadunidenses

As palavras do governo Trump sobre a questão dos migrantes e do financiamento para a Igreja estadunidense “nos impressionaram fortemente porque não são verdadeiras”. Foi o que afirmou o presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, dom Timothy Broglio, à Tv2000 - da Conferência Episcopal Italiana - no programa 'Di Bella on 28', apresentado por Antonio Di Bella, transmitido na noite desta quarta-feira, 29 de janeiro.

Acusações são falsas

“Gastamos - lembra dom Broglio - mais do que recebemos para ajudar os pobres. Sempre insistimos no respeito à lei, mas precisamos responder à situação concreta. Se há alguém que veio para cá, mesmo que ilegalmente, e precisa de assistência, devemos ajudá-lo porque é o próprio Cristo que nos pede para fazer isso. As palavras usadas são falsas e decidimos responder de uma maneira muito casta, sem entrar no mérito dos discursos, mas dizendo a verdade.”

“Estamos dispostos a dialogar”

“Temos que responder àqueles que têm dificuldades - acrescenta dom Broglio - e continuaremos a conversar com os membros do Congresso para reformar a lei de migração. Quase todos concordamos que ela precisa ser mudada e que precisamos fazer algo que seja adequado para o ano 2025”.

“Estamos dispostos a dialogar”, revela dom Broglio à Tv2000. ”Também pedimos a possibilidade de nos reunirmos com o presidente ou o vice-presidente para conversarmos não na mídia, mas cara a cara. Dessa forma, acredito que podemos tentar nos entender e seguir em frente”.