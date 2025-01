Polônia: dois milhões de pessoas no cortejo dos Três Reis Magos

Na festa da Epifania, realizaram-se os tradicionais cortejos dos Três Reis Magos em 905 cidades de toda a Polônia. Segundo os organizadores, participaram cerca de dois milhões de pessoas. Os cortejos também foram organizados em outros países da Europa, América, Ásia e África. O Papa Francisco enviou aos participantes uma mensagem especial.

O Papa Francisco enviou uma saudação aos participantes dos cortejos dos Três Reis Magos na Polônia durante o Angelus da última segunda-feira, 6 de janeiro. “Saúdo os participantes da grande Marcha dos Reis Magos na Polônia, que com esta iniciativa testemunham a fé nas igrejas e nas ruas de Varsóvia e de tantas cidades polonesas, mas também no exterior, inclusive aqui em Roma! Saúdo todos os poloneses!”, disse o Santo Padre na festa da Epifania.



Na Polônia e em 4 continentes

Há 17 anos, nas cidades polonesas, são organizados cortejos multicoloridos que aludem à adoração dos Magos do Oriente ao Cristo recém-nascido. Este ano, realizaram-se em um número recorde de cidades: 905. Além disso, também foram organizados no exterior, incluindo Itália, Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Camarões, Chade, Nigéria, Ruanda e até mesmo no Cazaquistão.

Procissão da Epifania de 2025 na cidade de Siedlce (Janusz Mazurek)

Abertos a todos

Os cortejos são abertos a todos, inclusive as pessoas não ligadas à Igreja. É por isso que são tão populares. Estão envolvidas paróquias e escolas. Agnieszka Steć, diretora da escola primária João Paulo II em Prostyń, no leste da Polônia, relatou ao Vatican News que toda a comunidade local participa do cortejo. “Para mim, é uma grande alegria que as crianças participem do cortejo com toda a família, que cantem, se alegrem e riam junto com os pais. É fantástico”.

Piotr Giertych, o principal organizador dos cortejos, comunicou ao Vatican News que este ano cerca de dois milhões de pessoas participaram do evento em 905 cidades da Polônia. Trata-se de um número recorde: 25 cidades a mais do que em 2024. Somente em Varsóvia, havia cerca de 50.000 participantes.

Procissão da Epifania de 2025 na cidade de Siedlce (Janusz Mazurek)

Uma tradição desde 2008

“Uma participação tão numerosa neste evento mostra quanto precisamos viver esta festa na Polônia e fora dela”, afirmou ao Vatican News o arcebispo Adrian Galbas de Varsóvia. “Ela expressa a essência desta celebração, que todos desejamos chegar a Cristo para adorá-lo, e essa adoração não nos humilha, mas, ao contrário, nos eleva”.

Os cortejos dos Três Reis Magos são organizados anualmente na Polônia desde 2008. Crianças e adultos participam das marchas que acontecem nos centros das cidades e pequenas localidades. Eles se vestem como os personagens evangélicos do período natalino e desfilam ao som dos tradicionais cantos de Natal. O ponto culminante é a adoração ao Menino Jesus e o canto natalino entoado em conjunto.

Procissão da Epifania de 2025 na cidade de Siedlce (Janusz Mazurek)