Legado de Akash Bashir se tornou um poderoso símbolo de unidade e comunhão inter-religiosa

"Foi uma experiência profundamente espiritual, que criou um profundo senso de unidade, no reconhecer-se filhos de Deus e em humanidade compartilhada. Por meio de seu sacrifício, Akash Bashir continua a inspirar os fiéis paquistaneses a se solidarizarem, protegerem sua fé e encarnar na vida cotidiana os valores do amor, da paz e do diálogo com cada pessoa”, diz Pe.. Lazar Aslam.

Akash Bashir, o jovem católico para quem a Diocese de Lahore iniciou a Causa de Beatificação, é uma figura que une os cristãos de todas as confissões e é uma referência espiritual para os jovens paquistaneses e para toda a comunidade local. Mas não só: com seu gesto de sacrificar sua vida pelo bem dos outros, para defender pessoas inocentes que estavam apenas rezando em um local de culto - a Igreja de St. John em Lahore - ele também é um símbolo de amizade que ultrapassa os limites da Igreja e se torna uma ponte para o diálogo inter-religioso com os fiéis muçulmanos.

Tudo isto foi dito e expresso concretamente no dia 18 de janeiro quando, no início da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos - celebrada em todo o mundo e um momento sentido e vivido com intensidade pelos fiéis do Paquistão -, um grupo de cristãos paquistaneses de diversas denominações realizou uma peregrinação ao túmulo de Akash Bashir, para viver um momento de oração ecumênica, confiando a vida e o destino das crises no Paquistão à intercessão do jovem, por todos chamado de "mártir".

Leia também 10/11/2024 Mais um passo rumo à beatificação do jovem paquistanês Akash Bashir No dia 15 de março de 2015, em uma manhã de domingo, um homem-bomba tentou entrar na Igreja de São João em Youhanabad, um bairro cristão de Lahore, que naquele momento acolhia mais ...

Presentes no encontro o Pe. Lazar Aslam OFMCap, sacerdote franciscano capuchinho, e o pastor protestante Samuel Ashan Khokhar que, antes da peregrinação, também encontrou o Pe. Nobre Lal SDB, superior da comunidade salesiana de Dom Bosco no Paquistão.

O pastor Khokhar compartilhou sua experiência pessoal do trágico incidente em Youhanabad em 15 de março de 2015, quando a coragem de Akash em enfrentar o homem-bomba salvou muitas vidas. O pastor estava no local do atentado e agiu imediatamente, entre outras coisas, para proteger a área e oferecer assistência aos feridos. Khokhar providenciou o transporte dos feridos e mortos para o Hospital Geral e depois para o Hospital Jinnah, em Lahore.

"Eu era o encarregado em receber os corpos, colocá-los no necrotério e compilar uma lista daqueles que perderam a vida tragicamente. Em particular, lembro-me de escrever o nome de Akash Bashir em um dos sacos para corpos", contou ele à Agência Fides. "Foi um momento tocante quando vi o rosto do jovem. Embora ele estivesse sem vida, fiquei impressionado com sua beleza, fiquei profundamente tocado pelo sorriso e serenidade que emanavam do rosto de Akash. Ele irradiava uma presença luminosa e sagrada que lembrava os primeiros mártires cristãos”, recorda.

Leia também 11/07/2023 O jovem e o ministro que regaram a terra do Paquistão com seu sangue Akash Bahir e Shahbaz Bhatti estão entre os "novos mártires testemunhas da fé" dos últimos 25 anos, para os quais o Papa constituiu uma Comissão especial em vista do Jubileu. Duas ...

Depois do atentado, o pastor Khokhar, vítima de contínuas intimidações, foi forçado a deixar o Paquistão por um período de tempo e agora, cheio de emoção, expressou e realizou seu desejo de visitar o túmulo de Akash Bashir.

Também presente no encontro ecumênico no cemitério de Lahore outro pastor protestante, I.B. Rocky que, juntamente com os jovens membros de sua comunidade, afirmou que "Akash nos dá uma mensagem poderosa, a de permanecer firmes na fé. Cabe a cada um de nós amar e proteger nossa comunidade, seguindo o exemplo de Akash, que sacrificou sua vida por Deus, por sua Igreja e pelo povo."

O pastor citou a passagem do livro do Apocalipse onde diz: “Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida.” (Ap 2,10), incorajando os fiéis a terem a fé como rocha da própria vida. Os presentes rezaram com palavras emocionantes, leram e meditaram versículos da Bíblia e, em silêncio, pediram a intercessão do Servo de Deus Akash Bashir para algumas situações específicas.

Os fiéis então visitaram a Igreja Católica de São João em Youhanabad, um distrito de Lahore, onde Akash Bashir encontrou a morte. "O legado de Akash Bashir se tornou um poderoso símbolo de unidade e comunhão inter-religiosa: sua figura atrai pessoas de diferentes confissões e até mesmo não cristãos para visitar e rezar em seu túmulo", disse o Pe. Lázaro Aslam. "Foi uma experiência profundamente espiritual, que criou um profundo senso de unidade, no reconhecer-se filhos de Deus e em humanidade compartilhada. Por meio de seu sacrifício, Akash Bashir continua a inspirar os fiéis paquistaneses a se solidarizarem, protegerem sua fé e encarnar na vida cotidiana os valores do amor, da paz e do diálogo com cada pessoa”, conclui o frade.