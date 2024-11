Mais um passo rumo à beatificação do jovem paquistanês Akash Bashir

Akash Bashir nasceu no Paquistão em 22 de junho de 1994, em uma família humilde, e estudou no Instituto Técnico “Dom Bosco”, de Lahore. (ANSA)

No dia 15 de março de 2015, em uma manhã de domingo, um homem-bomba tentou entrar na Igreja de São João em Youhanabad, um bairro cristão de Lahore, que naquele momento acolhia mais de mil fiéis para a Missa. Percebendo a situação, Akash não hesitou em sacrificar a própria vida para evitar que o agressor causasse um massacre na igreja. No dia 15 de março de 2022, no sétimo aniversário da sua morte, foi aberta em Lahore a fase diocesana do processo canônico para a proclamação do martírio.

A comunidade católica no Paquistão acolheu, com grande alegria, a notícia de que o Dicastério das Causas dos Santos confirmou, no último dia 24 de outubro, a validade jurídica da investigação diocesana para a Causa de Beatificação e Canonização do jovem paquistanês e Servo de Deus, Akash Bashir, leigo, ex-aluno de Dom Bosco, que nasceu em Risalpur, em 22 de junho de 1994, e faleceu em Lahore, em 15 de março de 2015.

Após a verificação sobre os “aspectos formais dos documentos processuais e a consistência do aparato probatório” (número e qualidade das testemunhas e documentos recolhidos), no último dia 5 de novembro, a notícia foi transmitida ao Postulador Geral das Causas dos Santos da Família Salesiana, Padre Pierluigi Cameroni, que acompanha o processo, segundo informações da agência salesiana ANS.

Leia também 15/05/2024 No Paquistão, cristãos rezam pela beatificação de Akash Bashir “Este jovem, ex-estudante salesiano, o primeiro paquistanês a caminho dos altares, representa todos os cristãos e todos os jovens corajosos e orgulhosos de sua fé", afirma o ...

O Postulador Geral declarou: “Esta é uma grande conquista, fruto do trabalho realizado, com paixão e competência, pelos membros do Tribunal diocesano e os que deram a sua contribuição, em particular, a Comissão Histórica, e pelo vice-postulador Padre Gabriel Cruz SDB”. Agora, o Postulador Geral pedirá ao Dicastério das Causas dos Santos para nomear um “Relator”, que acompanhará a preparação da “Positio super martyrio” do Servo de Deus. A investigação diocesana ocorreu na Cúria metropolitana de Lahore, no Paquistão, desde 15 de março de 2022 até 15 de março de 2024.

Ao transmitir os sentimentos da comunidade católica de Lahore, Padre Lazar Aslam, sacerdote da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFM Cap), junto à Custódia Geral "Mariam Siddeeqa" no Paquistão, e Superior da Comunidade franciscana do convento e paróquia de São Francisco, em Lahore, declarou à Agência Fides: “Hoje, a comunidade católica está profundamente feliz por mais este passo em relação à Beatificação do seu Servo de Deus. Estamos agradecidos a Deus pelo dom de Akash e pelo seu testemunho. O povo daqui reza incessantemente. Há um grande afluxo de peregrinos ao seu túmulo, diante do qual rezam e pedem a intercessão de Akash. Posso dizer, de antemão, que já estão acontecendo milagres espirituais de conversão e consolação. Akash nos lembra a figura de outro jovem, Carlo Acutis, o jovem beato italiano, sepultado em Assis. Akash teve sempre uma profunda devoção e amor pela Eucaristia. Trata-se de dois jovens de coração. De fato, ambos demonstram os frutos que a proximidade ao Coração de Deus pode proporcionar na vida de cada dia; ambos representam uma inspiração para os nossos jovens, a fim de que possam percorrer o caminho da santidade de vida na nossa terra e na nossa nação”.

Leia também 12/02/2022 Paquistão: heroísmo de jovem mártir cristão deveria ser reconhecido pelo governo, pede entidade Em 24 de janeiro, festa de São Francisco de Sales, foi dada a notícia de que em 9 de novembro de 2021 a Santa Sé concedeu o Nulla osta à abertura da Causa do martírio de Akash ...

Akash Bashir nasceu em Risalpur, Paquistão, em 22 de junho de 1994, no seio de uma família humilde e estudou no Technical Institute de Dom Bosco, em Lahore. Viveu a vida normal de um jovem, no âmbito da família, dos amigos, da escola, na paróquia e gostava de praticar esportes; era batizado, tinha fé e a oração fazia parte de sua vida. Esforçou-se em viver como “bom cristão e cidadão honesto”, como desejava Dom Bosco.

Bashir prestava serviço como voluntário de segurança em sua igreja paroquial de St. John, no bairro de Youhanabad, em Lahore. Na manhã de domingo, 15 de março de 2015, um camicase, que usava um cinto de explosivos, tentou entrar na igreja de São João, onde mais de 800 fiéis participavam da Missa. Pressentindo a tentativa de um massacre, Bashir não hesitou em deter o agressor e se sacrificar para evitar a carnificina: então abraçou o homem e explodiu com ele, do lado de fora da igreja.

*Agência Fides