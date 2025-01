Nicarágua: autoridades do país confiscam Seminário da Diocese de Matagalpa

Trata-se de um verdadeiro “confisco”, denunciam fontes eclesiásticas ao site independente Despacho 505, assim como aconteceu no dia anterior na casa de retiros La Cartuja. A Diocese de Matagalpa é governada por dom Rolando Álvarez, o bispo que foi preso em agosto de 2022 e posteriormente exilado em Roma em 14 de janeiro de 2024, após ser condenado a 26 anos de prisão pelo suposto crime de “traição”. A diocese encontra-se privada de seu bispo e da grande parte de seus padres, que estão no exílio

Vatican News

Leia também 14/11/2024 Nicarágua: presidente da Conferência Episcopal exilado na Guatemala O bispo da Diocese de Jinotega, na Nicarágua, foi exilado pelas autoridades de seu país para a Guatemala. Dom Carlos Enrique Herrera Gutiérrez é o terceiro bispo nicaraguense a ser ...

Agentes da Polícia e da Procuradoria Geral do regime de Daniel Ortega e Rosario Murillo ocuparam esta segunda-feira (20/01) as instalações do Seminário Maior San Luis Gonzaga, um centro de formação dos sacerdotes na Diocese de Matagalpa, na Nicarágua.

Trata-se de um verdadeiro “confisco”, denunciaram fontes eclesiásticas ao site independente Despacho 505, assim como aconteceu no dia anterior na casa de retiros La Cartuja, na mesma diocese.

O seminário é o coração da Igreja e de uma diocese

Leia também 13/12/2024 Nicarágua: até o final do ano, todas as religiosas terão que deixar o país Trata-se da mais recente medida punitiva contra as realidades eclesiais tomada pelo governo do presidente Daniel Ortega, que havia expulsado do país dom Carlos Enrique Herrera ...

“O Seminário San Luis Gonzaga em Matagalpa-Nicarágua foi confiscado. Esse seminário é o coração da Igreja e de uma diocese, é um lugar onde os futuros sacerdotes são formados. Esta tarde ele foi ocupado pela polícia, deixando todos os seminaristas no limbo”, denunciou o padre Erick Díaz, do exílio.

Durante a ocupação, seminaristas das dioceses de Matagalpa e Siuna estavam assistindo às aulas no seminário. Todos foram expulsos do local e ordenados a voltar para casa. Até então, não se sabe se o pessoal encarregado do centro foi preso.

Bispo da diocese encontra-se exilado em Roma

Leia também 14/02/2023 Solidariedade dos bispos da Costa Rica, El Salvador e Chile ao bispo nicaraguense Álvarez "Junto com o Papa Francisco e a Igreja universal, expressamos nosso profundo pesar por qualquer ato de injustiça. Rejeitamos a sentença de 26 anos de prisão para nosso irmão, o ...

A Diocese de Matagalpa é governada por dom Rolando Álvarez Lagos, o bispo que foi preso em agosto de 2022 e posteriormente exilado em Roma em 14 de janeiro de 2024, após ser condenado a 26 anos de prisão pelo suposto crime de “traição”.

De fato, o regime, em sua perseguição à Igreja católica nicaraguense, tem sido particularmente duro com a Igreja de Matagalpa, que foi privada de seu bispo, da grande parte de seus padres (que estão no exílio), de algumas organizações e agora até de suas estruturas.

(com Sir)