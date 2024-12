Nicarágua: até o final do ano, todas as religiosas terão que deixar o país

Vatican News Ouça e compartilhe "Vocês têm até dezembro para deixar o país". Esse é o ultimato que chegou dias atrás a todas as comunidades religiosas femininas da Nicarágua. As irmãs terão que encontrar abrigo nos países vizinhos da Nicarágua, nas casas e sedes de suas respectivas congregações. Trata-se da mais recente medida punitiva contra as realidades eclesiais tomada pelo governo do presidente Daniel Ortega, que havia expulsado do país dom Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, bispo de Jinotega e presidente da Conferência Episcopal Nicaraguense, na noite de 13 de novembro último. Sacerdotes proibidos de entrar no país Leia também 20/08/2024 Nicarágua: governo cancela 1.500 organizações não governamentais O Diário Oficial do país relata a decisão anunciada nos últimos dias pela vice-presidente Rosario Murillo. Os bens das ONGs, em sua maioria religiosas, serão agora transferidos ... "Às religiosas já haviam sido bloqueadas as organizações sem fins lucrativos por elas promovidas. Agora, todos os seus bens serão confiscados e a maioria delas já deixou a Nicarágua", relata a advogada nicaraguense Martha Patricia Molina, de seu exílio no Texas, EUA. Em novembro, mais três sacerdotes foram proibidos de entrar no país. Entre eles estão o padre Asdrúbal Zeledón Ruiz, da Diocese de Jinotega, e o padre Floriano Ceferino Vargas, que se exilou no Panamá depois de ter sido sequestrado por agentes do aparato após uma Missa celebrada na Igreja de San Martín, na Diocese de Bluefields, sufragânea da Arquidiocese de Manágua. Mensagem do Papa ao povo de Deus na Nicarágua Leia também 02/12/2024 Papa aos fiéis da Nicarágua: nunca duvidem de Deus, mesmo nos momentos difíceis Carta pastoral de Francisco aos fiéis do país centro-americano que celebram nestes dias a Novena da Imaculada Conceição: que esta celebração, que prepara para a abertura do Jubileu ... "A amorosa Providência do Senhor é o único guia seguro", escreveu o Papa Francisco em uma mensagem dirigida ao povo de Deus em peregrinação na Nicarágua por ocasião da celebração da novena da Imaculada Conceição. "Justamente nos momentos mais difíceis, quando é humanamente impossível entender o que Deus quer de nós, somos chamados a não duvidar de seu cuidado e de sua misericórdia. A confiança filial que tendes n'Ele e vossa fidelidade à Igreja são os dois grandes faróis que iluminam vossa existência", concluiu o Papa na missiva dirigida aos nicaraguenses. De acordo com as estimativas do relatório preparado por Molina "Nicaragua ¿Una Iglesia perseguida?", desde abril de 2018, mais de 250 religiosos foram expulsos, banidos ou forçados ao exílio devido ao bloqueio migratório. (com Fides)