Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia, sinal de paz no Oriente Médio

A igreja foi construída em um terreno doado pelo rei Abdallah II, na área de Wadi al Kharar, onde o arqueólogo franciscano Michele Piccirillo trouxe à luz os resquícios das igrejas onde as primeiras comunidades cristãs recordaram este episódio do Evangelho e cujos dois mil anos serão celebrados em 2030.

A comunidade católica na Jordânia prepara-se para viver um momento muito importante, a solene consagração da Igreja do Batismo de Jesus em Wadi al Kharar, área desértica próxima ao rio Jordão, onde uma antiga tradição identifica como o local onde ocorreu o batismo de Jesus pelas mãos de João Batista.

A celebração na sexta-feira, 10 de janeiro, será presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, nomeado pelo Papa Francisco em 2 de janeiro como legado pontifício. São esperadas cerca de 7 mil pessoas, entre fiéis das comunidades católicas da Terra Santa e convidados do exterior.

A redescoberta do sítio arqueológico de Wadi al Kharar é fruto de pesquisas realizadas pelo renomado arqueólogo franciscano falecido em 2008, Fra Michele Piccirillo, que identificando este local com a "Betânia do outro lado do Jordão" mencionada no Evangelho de João, trouxe à luz vestígios de algumas igrejas muito antigas que testemunham como precisamente ali as comunidades cristãs da antiguidade celebravam a memória do batismo de Jesus. O trabalho subsequente foi realizado pela família real jordaniana, que acreditou fortemente no potencial desta descoberta para o diálogo inter-religioso, bem como para o turismo. Para este fim, o rei doou um terreno a todas as denominações cristãs presentes na Jordânia, permitindo a cada uma construir uma nova igreja neste importante local às margens do rio Jordão.

São João Paulo II havia visitado este local no ano 2000, na sua histórica Peregrinação Jubilar à Terra Santa. Em 2009, foi o Papa Bento XVI a lançar a pedra fundamental da Igreja latina, cujo canteiro de obras foi visitado pelo Papa Francisco em 2014 e que agora será solenemente consagrada.

A conclusão da igreja no Ano do Jubileu é um passo importante para outro acontecimento a ser celebrado neste recanto da Terra Santa: o Local do Batismo se prepara, de fato, para celebrar em 2030 os dois mil anos do batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão. E a esperança de todos é que a paz possa permitir a muitos peregrinos viver este importante aniversário neste Lugar Santo da Jordânia.

Entretanto, a área continua a ser enriquecida com novas propostas espirituais: já no verão passado o príncipe Ghazi bin Mohammed, conselheiro-chefe do Rei Abdullah II para Assuntos culturais e religiosos e presidente do Conselho de Administração da Autoridade do Local de Batismo, abriu oficialmente o Caminho de João Batista.

Trata-se de um percurso que se desenvolve ao longo de cerca de 3 km a pé, que inclui sete estações diferentes pontuadas por meditações bíblicas. Começa na colina de São Elias e depois atravessa o Wadi Al-Kharar até à piscina batismal, a fonte de João Batista e os resquícios das igrejas que ali foram construídas na antiguidade em memória do batismo de Jesus. O percurso termina precisamente na área da Igreja latina.

* Com Asianews