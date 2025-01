Índia. Doze novos sacerdotes: um sinal de esperança para Manipur

Em janeiro, foram realizadas ordenações sacerdotais diocesanas e religiosas em vários vilarejos, presididas pelo arcebispo de Imphal, dom Linus Neli. Por sua vez, na paróquia de Tuibuang, foram entregues novas casas para os deslocados pela violência, construídas graças à solidariedade das comunidades católicas de toda a Índia

Doze ordenações sacerdotais na Arquidiocese de Imphal, a Igreja católica no estado indiano de Manipur, que há mais de um ano e meio vem sendo assolado por grave violência étnica, que também atingiu duramente a comunidade cristã. É um sinal tangível de esperança em meio a tanto sofrimento nessa terra onde a Igreja não se cansa de promover formas concretas de reconciliação entre os grupos étnicos Meitei e Kuki.

Em 5 de janeiro, o arcebispo Linus Neli presidiu a primeira dessas ordenações em um dos vilarejos. Quem recebeu a ordenação foi o padre Berno Ningrei, religioso da Sociedade de São Paulo. Nas próximas semanas serão realizadas celebrações análogas para a ordenação sacerdotal de outros cinco padres diocesanos e seis pertencentes a institutos religiosos.

Transformar as ajudas em oportunidades de renascimento

Enquanto isso, continua o esforço da Arquidiocese de Imphal para transformar a ajuda recebida graças à mobilização das dioceses católicas de toda a Índia em oportunidades de renascimento.

“No domingo, 12 de janeiro”, disse à AsiaNews o padre Varghese Velickakam, vigário geral da arquidiocese, ”50 casas foram entregues a pessoas deslocadas internamente no vilarejo de Gamnom, na paróquia de Tuibuang. A Associação da Família Franciscana da Índia (AFFI) e a Conferência de Religiosos de Tamil Nadu apoiaram esse esforço. Outras 50 casas serão entregues até o final deste mês, enquanto outras 200 estão em construção. Esperamos chegar a 480 casas até o final de março. Também distribuímos outros bens de ajuda (casacos, cobertores, baldes), juntamente com imagens sagradas doadas pelo movimento Fiat Mission. As casas estão espalhadas por todo o território: o chefe da aldeia - que é católico - também disponibilizou terra suficiente para o cultivo ao redor das casas”.

