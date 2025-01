Na Índia tem início a Maha Kumbh Mela, a grande peregrinação hindu

Cerca de 400 milhões de fiéis viajarão para Uttar Pradesh até 26 de fevereiro para mergulhar nas águas dos rios sagrados e lavar seus pecados. Este é o evento espiritual mais impressionante do mundo, que ocorre a cada doze anos.

Giovanni Zavatta – Vatican News

Com os primeiros banhos em massa nos rios sagrados Ganges, Yamuna e Sarasvati, a Maha Kumbh Mela, a maior peregrinação do mundo, teve início neste dia 13 de janeiro, em Prayagraj, no estado indiano de Uttar Pradesh. Cerca de 400 milhões de hindus participarão até 26 de fevereiro, em comparação com o Hajj que reuniu 1.800.000 peregrinos muçulmanos em Meca em 2024. Já antes do amanhecer, os fiéis começaram a mergulhar nas águas frias na confluência dos três rios para lavar seus pecados, como manda a tradição hindu.

Fiéis hindus tomam banho nos rios sagrados

Modi: um momento especial

O início do evento, que é realizado a cada doze anos, foi saudado assim em sua conta no X pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi: “um momento especial que incorpora a imutável herança espiritual da Índia em uma confluência de fé, devoção e cultura”. Pelo menos 40 mil policiais estão presentes para garantir a segurança e ajudar a controlar as multidões, enquanto câmeras de vigilância com recursos de inteligência artificial garantirão o monitoramento contínuo. A Indian Railways adicionou 98 trens para realizar 3.300 viagens para Uttar Pradesh. Os organizadores instalaram 150 mil banheiros, 68 mil lampiões de rua e montaram uma cidade de tendas que foi totalmente ocupada durante o fim de semana.

Os fiéis em Uttar Pradesh para a Kumbh Mela

A distribuição de bênçãos

Ao som de tambores e em meio a procissões de elefantes e tratores carregados com estátuas de divindades hindus, monges vestidos inteiramente de cor açafrão - que no hinduísmo indica a renúncia aos bens materiais e, por extensão, o valor do sacrifício - e os sadhus, ascetas do rigoroso caminho de disciplina espiritual com seus corpos cobertos de cinzas, começaram a distribuir suas bênçãos. Esses eremitas, somente por ocasião do Kumbh Mela, deixam seus locais de retiro. Avançando em direção à beira da água, os fiéis entoaram invocações como Har Har Mahadev e Jai Ganga Maiyya, em louvor às divindades hindus Senhor Shiva e Mãe Ganges. Com a ablução ritual, além de lavar os pecados, os peregrinos se libertam do ciclo de vida e morte, renascimento e reencarnação, alcançando o Moksha e, idealmente, fundindo-se com a divindade.

O evento ocorre a cada 12 anos

A primeira crônica da Kumbh Mela data do século VII d.C., com os escritos do monge chinês Xuànzàng. Em vez disso, é o texto sagrado hindu Bhagavata Purana que narra a origem da festividade. A palavra kumbh refere-se a um jarro contendo o elixir da imortalidade que apareceu durante um evento divino chamado “Sagar Manthan”. Em meio a uma batalha celestial pelo elixir que durou doze dias no tempo divino, equivalente a doze anos humanos, e da qual o deus Vishnu também participou, gotas de néctar (amrita) caíram em quatro lugares - Prayagraj, Haridwar, Nashik e Ujjain - que se tornaram os locais da Kumbh Mela. Ali, os devotos de diferentes seitas hindus, ou Akharas, se juntam em grandes procissões para tomar o “Shahi Snaan” ou banho real, mergulhando no rio sagrado. A Maha Kumbh Mela (“Grande” Kumbh Mela) se celebra em Payagrai a cada doze anos, mais precisamente após quatro Purna Kumbh Mela, que ocorrem a cada três anos em rotação em quatro locais principais diferentes (como Prayagraj, Haridwar, Nashik e Ujjain), dependendo da posição do Sol, da Lua e de Júpiter. Há também a Ardh Kumbh Mela, em dois locais a cada seis anos.

Os pensamentos de Mark Twain

A Kumbh Mela fascinou até mesmo o escritor estadunidense Mark Twain, um agnóstico declarado, durante uma viagem à Índia em 1895. Em seu diário, ele escreveu: “é fantástico o poder da fé que cria multidões e mais multidões de idosos e fracos, jovens e frágeis, que empreendem sem hesitação ou protesto uma viagem tão incrível e suportam misérias sem reclamar. Isso é fruto do amor ou é feito por medo? Não sei o que é. Seja qual for o impulso, o ato que ele gera está além da imaginação, é maravilhoso para nosso povo, os frios homens brancos”.