China. Obras de caridade: Ano Novo Lunar das comunidades católicas chinesas

Este ano, o Ano Novo Lunar cai em 29 de janeiro. E, para as comunidades católicas chinesas, torna-se uma ocasião propícia para dar vida a iniciativas pastorais vividas sob o signo da amizade e do compartilhamento com todos. As comunidades católicas locais consideram a festa mais importante da cultura chinesa como uma oportunidade privilegiada a ser aproveitada também em nível pastoral, uma ocasião para, no sinal do Jubileu, “espalhar a alegre proclamação do Evangelho e da paz”

O grande “exército de ChunYun”, a multidão interminável de pessoas que viajam por toda a China para passar o Ano Novo Chinês com seus entes queridos. Os muitos migrantes internos que trabalham nas grandes cidades estão retornando aos seus locais de origem.

Jubileu, espalhar a alegre proclamação do Evangelho e da paz

Voluntários de mais de 60 paróquias da Diocese de Xangai começaram a visitar os prédios em seus bairros para levar a escrita com a bênção para todos pendurarem em suas portas. Sacerdotes, religiosas e leigos, liderados pelo bispo Joseph Shen Bin, percorreram as ruas e os edifícios para levar felicitações e bênçãos família por família.

Durante a homilia da liturgia eucarística celebrada na catedral no domingo, dia 26, dom Joseph Shen Bin convidou todos a “se renovarem interiormente no sinal do Jubileu para dar as boas-vindas ao Ano Novo com uma perspectiva completamente nova” e “espalhar a alegre proclamação do Evangelho e da paz”.

Um gesto concreto de caridade em favor dos tibetanos

Como um gesto concreto de caridade, as ofertas da Missa nesse período serão doadas para as pessoas nas áreas atingidas pelo terremoto no Tibete. As comunidades católicas locais consideram a festa mais importante da cultura chinesa como uma oportunidade privilegiada a ser aproveitada também em nível pastoral.

A comunidade de Wuhu, na província de Anhui, viu padres e religiosas tomarem a iniciativa de ajudar 12 idosos e doentes da paróquia com cuidados especiais nesses dias e organizar visitas a hospitais e lares de idosos para levar a eles os sacramentos da Eucaristia, Penitência e Extrema Unção.

Iniciativas pastorais inspiradas pelo Jubileu

Mas os padres e as religiosas também recebem felicitações e agradecimentos. Na Diocese de Xi'an, o Grupo de Jovens Seráfico quis vivenciar um momento de união com os padres, as religiosas e o bispo Anthony Dang Mingyan na catedral.

Iniciativas pastorais semelhantes, inspiradas pelo Jubileu e organizadas por ocasião do Ano Novo Lunar, também tomaram forma nas paróquias das províncias de Pequim, Wenzhou, Jiangxi e Zhejiang e na Diocese de Sanyuan (província de Shaanxi), conduzida pelo bispo Joseph Han Yingjin.

