Terremoto causa mortes e destruição no Tibet

Pelo menos 95 pessoas morreram e 130 ficaram feridas em decorrência do forte abalo sísmco na madrugada desta terça-feira. O tremor foi sentido também no Nepal e na Índia. Não houve relatos de mortes em outros lugares.

Vatican News

Um terremoto de magnitude 6,8 atingiu nesta terça-feira, 7, o sopé do Himalaia, matando pelo menos 95 pessoas, ferindo 130 e destruindo centenas de casas, disseram autoridades chinesas. O abalo sísmico - que foi seguido por mais de 150 tremores secundários com magnitudes de até 4,4 - foi sentido também no vizinho Nepal, em Thimphu, capital do Butão e no Estado indiano de Bihar, no norte, que faz fronteira com o Nepal.

O China Earthquake Networks Centre localizou o epicentro na localidade de Tingri, conhecida como a porta de entrada norte para a região do Everest, a uma profundidade de 10 km. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) relatou um tremor de magnitude de 7,1.

O impacto do terremoto foi sentido em toda a região de Shigatse, no Tibete, com 800.000 habitantes. A região é administrada pela cidade de Shigatse, onde muitas casas foram reduzidas a escombros, como mostrou um vídeo divulgado pelo Tibet Fire and Rescue. Equipes de resgate vasculham os escombros em busca de sobreviventes.

“Os terremotos que ocorrem naquela área, como o de 2008 que causou mais de 70 mil vítimas – explicou à Agência Ansa o presidente do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV), Carlo Doglioni - são sempre devido à dilatação da falha existente entre a placa tectônica indiana e aquela eurasiática, embora não fosse o caso daquele ocorrido no Nepal em 2015, que atingiu magnitude 7,8 e causou mais de 8 mil vítimas".

A China fechou a região do Everest para turistas após o terremoto, informou a agência de notícias chinesa Xinhua, precisando que ,ais de 1.500 bombeiros e equipes de resgate foram deslocados para as áreas afetadas. Cerca de 22.000 itens, incluindo tendas, casacos, colchas e camas dobráveis, também foram enviados. As temperaturas na área ficam em torno de -8°C durante o dia e podem cair para -18°C esta noite, de acordo com o Departamento Meteorológico Nacional da China.

*Com informações de Agências