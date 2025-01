Vida consagrada: Arquidiocese de Milão celebra sábado Jubileu dos religiosos

O arcebispo de Milão convidou as abadessas e prioras dos mosteiros femininos a conceder uma dispensa da clausura, para que também as religiosas que desejarem possam participar dos eventos do Jubileu. A celebração oferecerá também a oportunidade para que todos os fiéis reunidos tenham acesso à indulgência jubilar. Na arquidiocese há cerca de 3 mil religiosas e 800 religiosos, enquanto há 300 membros de institutos seculares e algumas centenas de membros das novas formas de vida consagrada

No sábado, 1º de fevereiro, véspera da Festa da Apresentação do Senhor no Templo e do XXIX Dia da Vida Consagrada, o arcebispo de Milão, norte da Itália, dom Mario Delpini, conduzirá a celebração em nível diocesano do Jubileu da Vida Consagrada. A celebração mundial, em Roma, será realizada entre os dias 8 e 9 de outubro.

Um momento de oração e festa dedicado aos religiosos

O programa começará às 16h locais na Basílica de San Carlo al Corso (Praça São Carlos) com um momento de oração e festa dedicado aos religiosos e religiosas, acompanhado pelo Coro Elikya, um conjunto composto por 50 coristas de 16 nacionalidades, liderado pelo maestro Raymond Bahati.

Às 17h, partirá a procissão em direção à catedral junto com o arcebispo, uma procissão que será aberta pelo ícone de Nossa Senhora da Ideia, uma obra em madeira do século XV com imagens em ambos os lados, concebida precisamente para ser exposta em procissão e normalmente conservada no Museu da catedral. Às 17h30, na catedral, haverá uma celebração eucarística, presidida pelo arcebispo Delpini.

Oportunidade para que todos tenham acesso à indulgência

Dada a natureza excepcional da ocasião, o arcebispo convidou as abadessas e prioras dos mosteiros femininos a conceder uma dispensa da clausura, para que também as religiosas que desejarem possam participar dos eventos do Jubileu. A celebração oferecerá também a oportunidade para que todos os fiéis reunidos tenham acesso à indulgência jubilar.

Para os consagrados e consagradas que não puderem participar, especialmente os doentes e os que estão em casas de repouso, será possível acompanhar a celebração por meio de transmissão ao vivo no portal www.chiesadimilano.it e no canal da arquidiocese no YouTube.

Vida consagrada vive momento particularmente vivaz

Na Arquidiocese de Milão há cerca de 3.000 religiosas e 800 religiosos, enquanto há 300 membros de institutos seculares e algumas centenas de membros das novas formas de vida consagrada, incluindo 110 pertencentes ao Ordo Virginum.

Sobre o significado do evento, o bispo Walter Magni, vigário episcopal para a vida consagrada, explica: “As muitas realidades da vida consagrada, masculina e feminina, presentes na arquidiocese, estão vivendo um momento particularmente vivaz. Esse dinamismo deriva do carisma específico de cada instituto e do constante convite da Igreja a refletir sobre um anúncio missionário mais consciente, acompanhado por uma escuta sinodal sempre mais profunda. Igualmente significativo é o relacionamento que consagrados e consagradas cultivam diariamente com uma Igreja local comprometida em redefinir sua presença no território”.