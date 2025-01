A paz é obra da justiça, da caridade operosa, da mansidão e clemência virtudes que a vida consagrada semeia e cultiva, tornando a humanidade mais amorosa e unida.

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz - Bispo de Campos - RJ

O dia mundial da vida consagrada celebrado todos os anos no dia 02 de fevereiro, Festa da Apresentação do Senhor, que faz também ressonância a Nossa Senhora da Candelária e da Luz, lembrará este ano, o tema do jubileu 2025 neste estado de vida: “Peregrinos da esperança, no caminho da paz”. A peregrinação jubilar da vida consagrada ocorrerá em Roma nos dias 08 e 12 de outubro transparecendo e envolvendo de forma sinodal a toda a Igreja.

Preparando este evento jubilar haverá um encontro em Roma nos dias 02 ao 04 de fevereiro com 300 participantes de todos os setores que integram a vida consagrada e das diversas partes do mundo. O encontro refletirá e dialogará sobre 4 temas que aprofundam e concretizam o lema : 1. Acreditando na esperança (01/02), 2. Crescendo na caridade (02/02), 3. Com a força da fé (03/02), 4. Testemunhando a esperança (04/02).

Momento forte e intenso será a Missa com o Papa no dia 02/02 que celebrará a Festa da Vida Consagrada na Basílica São Pedro às 17 horas e 30 minutos ( hora local ), transmitida ao vivo. Será uma benção e um grande encorajamento do Magistério do nosso querido Papa Francisco para caminhar na esperança construindo a paz.

O tema escolhido explica o Prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica o Card. João Braz de Avis coloca no centro da peregrinação jubilar os valores da esperança e da paz.

Por certo ser testemunhas da esperança leva a empenhar-se no caminho da paz. Os consagrados/as prestam um grande serviço a busca e construção da paz, com a sua oração, missão evangelizadora, diálogo ecumênico e interreligioso, generosa caridade e compaixão abraçando os pequenos e os pobres, que são portadores e destinatários principais da Paz do Reino.

A paz é obra da justiça, da caridade operosa, da mansidão e clemência virtudes que a vida consagrada semeia e cultiva, tornando a humanidade mais amorosa e unida. Gratidão e admiração evangélica por esta vocação e missão da vida consagrada que encontra em Maria Santíssima sua fonte, luz e inspiração, mostrando que a verdadeira felicidade está na entrega e doação total ao Deus da Vida e Pai das Misericórdias. Deus seja louvado pelo dom da Vida Consagrada!