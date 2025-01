Ação Católica Italiana, a Caravana da Paz retorna a Roma

No próximo sábado, 18 de janeiro, uma vigília de oração em Santa Maria in Ara Coeli, organizada em colaboração com a Caritas diocesana: a memória do futuro santo Pier Giorgio Frassati e os testemunhos de um refugiado sírio e de um jovem imigrante latino-americano. No domingo, dia 26, os jovens caminharão em cortejo pelas ruas da capital e chegarão à Praça São Pedro para participar do Angelus com o Papa Francisco

Vatican News

A Ação Católica Italiana está lançando o “mês da paz”, e há dois compromissos a serem destacados. O primeiro é uma proposta do Setor Juvenil da AC Roma em colaboração com a Caritas diocesana: uma vigília de oração na Basílica de Santa Maria in Ara Coeli, no sábado, 18 de janeiro, às 20h30min. A liturgia começará com a recordação de Pier Giorgio Frassati e contará com os testemunhos de Samer Afisa, um refugiado sírio de Damasco, que fugiu para a Itália com sua família para escapar da guerra em 2015 e agora é um agente da Caritas diocesana em um centro de escuta para migrantes e refugiados, e de Daniela Alba, 32 anos, nascida em Bogotá, na Colômbia, e que emigrou para os Estados Unidos quando criança. Para ambos, a guerra e a violência, de diferentes maneiras, tentaram tirar o lar, os sonhos, o futuro e a liberdade, mas, com sua experiência, ajudarão os jovens a entender que é possível encontrar esperança mesmo em meio aos escombros.

Cortejo festivo pelas ruas de Roma

No domingo, 26 de janeiro, por sua vez, os jovens da Ação Católica (ACR) de Roma, com seus educadores e pais, e com seus colegas das escolas e paróquias da cidade, darão vida à Caravana da Paz: um cortejo festivo e colorido que cruzará as ruas do centro da capital, acompanhada pelo slogan “Paz em Ação!”. No Ano Santo do Jubileu da Esperança, esse evento tradicional, que vem se repetindo há mais de 45 anos, também foi incluído entre os eventos menores do Jubileu. Crianças e jovens de 3 a 14 anos da ACR convidam seus amigos de paróquias, escolas, associações e grupos para testemunhar o grande desejo de paz nas ruas de Roma.

Projetos e iniciativas

A Caravana da Paz permitirá que os jovens se descubram como missionários, envolvendo-se, desde suas atividades paroquiais, em dois projetos de solidariedade. O primeiro é o proposto pela Ação Católica Italiana, que, através da venda de ímãs que simbolizam a união de peças e a criação de vínculos e conexões, será destinado a apoiar as atividades do Libera no projeto “Amunì”, destinado a jovens submetidos a processos penais, empenhados em percursos de reparação e renascimento. A segunda iniciativa é no território da cidade: as doações coletadas serão destinadas à campanha “Moradia social padre Roberto Sardelli”, promovida pela Caritas diocesana, com o objetivo de combater a emergência habitacional e apoiar aqueles que vivem em condições de dificuldade socioeconômica. Este ano, acompanhados para refletir sobre o Evangelho de Lucas (5, 1-11), os jovens “descobrem como Jesus escolhe entrar em nosso barco, querendo nos encontrar para nos convidar a uma vida bela e plena com Ele”, explica o diretor diocesano da ACR, Alessio Maurizi. Por isso, “o cenário em que todo o caminho do ano de associação está inserido e, consequentemente, também a Caravana da Paz: o ‘Cenário Cinematográfico’, como um lugar em que cada pessoa deixa sua própria marca artística, trazendo seus próprios talentos que o Senhor lhe deu como um presente e cuidando daqueles que estão ao seu redor”.

O Angelus com o Papa

Ainda no domingo, dia 26, as atividades terão início na Igreja Nova, Santa Maria in Vallicella, onde, às 8h30, após a saudação do cardeal vigário Baldo Reina, será celebrada a Missa pelo padre Alfredo Tedesco, assistente diocesano da ACR e diretor da Pastoral da Juventude em Roma. No final da celebração, os participantes, passando por jogos e cenários, formarão um cortejo alegre e colorido até a Praça São Pedro. Na área reservada, o Papa será aguardado com jogos e entretenimento no palco e se rezará o Angelus, ao final do qual dois jovens lerão uma mensagem de paz para o Pontífice e - idealmente - para o mundo inteiro. Ao término do Angelus, as pessoas se recolherão em oração e se realizará o Jubileu passando pela Porta Santa.