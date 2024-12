O Papa aos jovens da Ação Católica: sede próximos de quem sofre a fome e a guerra

Encorajo-vos a estarem sempre próximos, em oração e caridade, daqueles que sofrem, de tantos jovens como vós que estão mal por causa da fome, da guerra e das doenças. Foi a exortação do Pontífice aos jovens da Ação Católica Italiana, recebidos por Francisco na manhã desta sexta-feira na Sala do Consistório, no Vaticano, para as felicitações natalinas

Raimundo de Lima – Vatican News Ouça com a voz do Papa Francisco e compartilhe “Deus oferece seu amor e salvação a todos, sem exigir nada em troca e sem exclusão. Ele compartilha conosco sua alegria de ser o Filho amado do Pai”: disse o Santo Padre ao receber em audiência na manhã desta sexta-feira (20/12) na Sala do Consistório, no Vaticano, os jovens da Ação Católica Italiana - um expressivo grupo de cerca de 80 pessoas - para as felicitações natalinas. Ao dar as boas-vindas ao presidente nacional e assistente geral da Ação Católica, aos responsáveis, educadores e a todos os presentes, Francisco ressaltou o fato de eles terem para o caminho formativo deste ano o tema “Tomar o largo”, destacando que o mesmo faz logo pensar nos primeiros discípulos de Jesus, que eram pescadores; e Jesus os faz tornar-se “pescadores de homens”. Partindo daí, o Papa desenvolveu sua reflexão em torno de duas imagens: a pesca e maravilha. Audiência do Papa Francisco aos jovens da Ação Católica Italiana (Vatican Media) Deus respeita nossa liberdade Primeiro: a pesca, ser pescadores de homens. O que isso significa? Talvez “capturar” as pessoas, talvez usar redes mais modernas? Isso certamente não é o que o Senhor deseja. Deus não quer “capturar” ninguém, pois respeita a nossa liberdade. “Sabeis? - diz o Senhor -, tenho um Pai maravilhoso, que ama a todos, sem limites, e eu quero torná-lo conhecido para vós também, para que sejais felizes comigo!” É assim que Jesus faz o “pescador de homens”: contagiando-os com a alegria e a maravilha de seu amor, frisou o Santo Padre. Audiência do Papa Francisco aos jovens da Ação Católica Italiana (Vatican Media) Toda a nossa vida é um dom extraordinário “E isso nos leva ao segundo ponto: a maravilha, saber como se maravilhar. Vistes pessoas chatas? Sim? Existem... E sabeis por quê? Porque essas pessoas não sabem maravilhar-se! Tudo assim, tudo igual, monótono: elas perderam a capacidade de se maravilhar. O Natal é um período muito especial nesse sentido: as ruas se enchem de luzes, trocam-se presentes, a liturgia é enriquecida com cantos e sons belíssimos. Pensemos no Presépio: quanta maravilha há ali! Os pastores, os Magos e os outros personagens cercam a gruta com seus rostos maravilhados, envolvendo até mesmo os animais e toda a paisagem como em uma grande festa.” Dito isso, Francisco observou que isso não vale somente para o Natal. De fato, disse, “toda a nossa vida é um dom extraordinário: cada um de nós é único e cada dia é especial, como gostava de dizer o Beato Carlo Acutis”. Ele dizia: devemos ser “originais”, não “fotocópias”, ressaltou. Audiência do Papa Francisco aos jovens da Ação Católica Italiana (Vatican Media) Aprender a maravilhar-se “Portanto, aprendamos a nos maravilhar. Por favor, não percai a capacidade de maravilhar-se. Aprendamos a nunca dar nada por garantido, especialmente o amor: o amor de Deus e o das pessoas que encontramos. Vamos contagiar tudo e todos com nossa maravilha: de casa em casa, de paróquia em paróquia, de cidade em cidade, de nação em nação. Dessa forma, espalharemos felicidade, confiança e consolo.” Por fim, o Santo Padre agradeceu-lhes pelas doações que trouxeram para os necessitados e, antes de despedir-se, fez uma exortação aos presentes: “Encorajo-vos a estarem sempre próximos, em oração e caridade, daqueles que sofrem, de tantos jovens como vós que estão mal por causa da fome, da guerra e das doenças”. Pensar naqueles que sofrem “Sobre a guerra - acrescentou Francisco -, chegam jovens da Ucrânia, trazidos para tirá-los daquela guerra horrível. Sabei que os jovens ucranianos, que passaram pela guerra, esqueceram como sorrir? Eles não sabem sorrir: eles fazem isso... Pensai nessas crianças, nesses jovens”. Assim fazendo, concluiu, “fazeis ressoar o canto dos anjos: “Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens que Ele ama” (Lc 2,14). Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui